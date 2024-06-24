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Alimentação equilibrada

5 receitas ricas em proteína sem ovo

Aprenda a preparar pratos deliciosos e proteicos que dispensam o uso do ingrediente

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 16:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 jun 2024 às 16:59
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Rocambole de lentilha Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock

Encontrar receitas ricas em proteínas é essencial para quem busca uma alimentação equilibrada, seja para ganhar massa muscular, manter a saciedade ou simplesmente cuidar da saúde. Contudo, muitas dessas receitas frequentemente incluem ovos como o componente principal. Felizmente, para aqueles que têm alergia, intolerância ou simplesmente preferem evitar os ovos, isso pode ser solucionado com algumas adaptações simples. Abaixo, confira como preparar alguns pratos deliciosos sem o ingrediente. Confira!

Rocambole de lentilha

  • Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha

  • 240 ml de água

  • 2 folhas de louro

  • 3 colheres de sopa de azeite

  • 1 cebola descascada e picada

  • 2 dentes de alho descascados e amassados

  • 1 xícara de chá de flocos de aveia

  • 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

  • 1 xícara de chá de molho de tomate

  • Sal e coentro picado a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Após, em água corrente, lave a lentilha e coloque em uma panela de pressão. Adicione a água e as folhas de louro, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por cinco minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, escorra a água e reserve a lentilha.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, coloque a farinha de grão-de-bico e a aveia. Misture até obter uma massa homogênea e espere esfriar. Disponha a massa sobre um papel-alumínio e espalhe no formato de um retângulo. Enrole e transfira para um refratário untado com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Desligue o forno e retire o papel-alumínio. Regue com molho de tomate e polvilhe com coentro. Sirva em seguida.

Torta de aveia com frango e legumes

Ingredientes

  • Massa

  • 1 1/4 xícara de chá de farinha de aveia

  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de leite

  • 1/4 xícara de chá de azeite

  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

  • Sal a gosto

    • Recheio

    • 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis

    • 1 tomate sem sementes picado

    • 1 peito de frango cozido e desfiado

    • 1 cebola descascada e picada

    • 2 dentes de alho descascados e amassados

    • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

    Modo de preparo

    Massa: em um recipiente, coloque a farinha de aveia e o fermento químico e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque o azeite, o leite, a água e o sal e bata. Adicione a mistura com farinha de aveia reservada e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Reserve.

    Recheio: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango, o tomate e o brócolis e refogue até o frango dourar. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário de vidro, despeje metade da massa, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

    Panqueca de grão-de-bico

    • Ingredientes

    • 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

    • 400 ml de leite

    • 4 colheres de sopa de fermento químico em pó

    • 3 colheres de sopa de óleo de coco

    • Sal, salsinha e coentro picado a gosto

    Modo de preparo

    Em um liquidificador, coloque a farinha de grão-de-bico, o leite, o sal e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os temperos e o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha um pouco de massa sobre ela e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

    Purê de ervilha

    Imagem Edicase Brasil
    Purê de ervilha é uma das opções Crédito: Chatham172 | Shutterstock

    • Ingredientes

    • 300 g de ervilha

    • 1 cebola descascada e picada

    • 1/4 xícara de chá de água

    • 2 colheres de sopa de azeite

    • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

    Modo de preparo

    Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 4 minutos. Acrescente a ervilha, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 5 minutos. Junte a água e cozinhe até a ervilha ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o purê novamente sobre a panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

    Picadinho de salmão com creme de ricota

    • Ingredientes

    • 6 filés de salmão cortados em cubos

    • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos

    • 2 cebolas descascadas e picadas

    • 4 dentes de alho descascados e amassados

    • 200 ml de creme de ricota

    • 4 tomates sem sementes picados

    • Sal, cheiro-verde picado e azeite a gosto

    • Água para cozinhar

    Modo de preparo

    Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o salmão e o sal e refogue até o peixe dourar. Junte o creme de ricota e cozinhe por 8 minutos. Desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde e reserve.

    Após, unte um refratário com azeite e disponha as batatas sobre ele. Despeje a mistura com salmão sobre o legume e espalhe. Em um liquidificador, coloque os tomates e o sal e bata até obter um molho. Despeje a mistura sobre o refratário com o salmão e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 10 minutos. Sirva em seguida.

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