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Rica em vitaminas

5 receitas com beterraba para melhorar a força muscular

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para potencializar seu desempenho físico

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 09:47

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

31 jul 2024 às 09:47
Imagem Edicase Brasil
Homus de grão-de-bico com beterraba  Crédito: BooFamily | Shutterstock

beterraba é muito mais do que um simples ingrediente para saladas. Rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, ela pode desempenhar um papel significativo na melhoria da força muscular. Além disso, se busca alternativas práticas e saborosas para variar o cardápio da dieta, o que não falta são receitas irresistíveis com o vegetal para você experimentar. Abaixo, confira algumas opções!

Homus de grão-de-bico com beterraba

Ingredientes

  • 320 g de grão-de-bico cozido e sem casca
  • 1/2 beterraba descascada e cozida
  • 2 colheres de sopa de tahine
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
  • 1 dente de alho descascado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o azeite, e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o azeite e bata para incorporar. Transfira para um recipiente e sirva em seguida. Dica: sirva decorado com grão-de-bico e coentro picado.

Beterraba recheada com ricota

Ingredientes

  • 4 beterrabas cozidas
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • 2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada
  • 1 colher de chá de salsa picada
  • Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, descasque as beterrabas, corte a tampa e retire um pouco da polpa. Reserve. Em um liquidificador, coloque a polpa da beterraba e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, adicione sal e azeite e leve ao fogo médio até obter um molho consistente. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a ricota, a cenoura e a salsa e misture. Após, recheie as beterrabas com a ricota e sirva acompanhadas com o molho.

Bolinho de arroz com beterraba

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e ralada
  • 1 xícara de chá de arroz integral cozido
  • 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada
  • 1 ovo
  • 1/4 de xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de água
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o ovo e a água, e misture até ficar homogêneo. Adicione o ovo e a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Com as mãos, faça bolinhos com a massa e unte com azeite. Disponha na air fryer e asse até dourar.

Panqueca de beterraba com ricota

Imagem Edicase Brasil
Panqueca de beterraba com ricota  Crédito: IIIRusya | Shutterstock

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e cozida
  • 1 ovo
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de ricota amassada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba e bata até obter um purê. Adicione o ovo e bata novamente para incorporar. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha uma pequena porção de massa na frigideira e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Recheie com a ricota e sirva em seguida. Dica: sirva decorado com cebolinha picada.

Hambúrguer de beterraba

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de beterraba descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
  • 2 colheres de sopa de tahine
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim
  • 2 colheres de sopa de sementes de linhaça
  • 1 colher de sopa de alho em pó
  • 430 g de feijão-branco cozido
  • 2 ovos batidos
  • Sal, pimenta-preta e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a beterraba e regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 ºC até ficar macia. Retire do forno, espere esfriar e passe em um ralador. Em um processador, coloque todos os ingredientes, inclusive a beterraba, e bata por 7 minutos. Transfira para um recipiente, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e molde no formato de um hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha os hambúrgueres. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

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