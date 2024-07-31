5 receitas com beterraba para melhorar a força muscular

Em um liquidificador, coloque a beterraba e bata até obter um purê. Adicione o ovo e bata novamente para incorporar. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, disponha uma pequena porção de massa na frigideira e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Recheie com a ricota e sirva em seguida. Dica: sirva decorado com cebolinha picada.