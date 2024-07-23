De mamão com laranja a berinjela: 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer

Suco de mamão com laranja é uma das opções Crédito: Regreto | Shutterstock

Os sucos podem ser grandes aliados de quem deseja emagrecer. Ao serem preparados com frutas , verduras e legumes frescos, oferecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que sustentam o metabolismo e melhoram a digestão. Além disso, substituindo lanches calóricos e pouco nutritivos por sucos naturais, é possível reduzir a ingestão de calorias e aumentar a sensação de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite.

A seguir, confira 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer!

Suco de mamão com laranja

Ingredientes

1 colher de sopa de sementes de chia





500 ml de água





Suco de 3 laranjas





Polpa de 1 mamão papaia





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água, as sementes de chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de uva com água de coco

Ingredientes

5 uvas roxas sem sementes





200 ml de água de coco





1 limão descascado e cortado ao meio





Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto





Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre, a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de morango, melancia e limão

Suco de morango, melancia e limão Crédito: Rawpixel.com | Shutterstock

Ingredientes

2 xícaras de chá de morango





2 fatias de melancia sem casca





2 colheres de sopa de suco de limão





500 ml de água





Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os morangos, a melancia e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão e o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de berinjela

Ingredientes

1 berinjela descascada e cortada em fatias





2 l de água





Suco de 3 limões





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a berinjela, a água, o suco de limão, as pedras de gelo e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de cenoura com linhaça

Ingredientes

4 cenouras descascadas e picadas





Suco de 2 limões





1 colher de sopa de linhaça





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o suco de limão, a linhaça e bata até ficar homogêneo. Coe, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco verde com abacaxi

Suco verde com abacaxi Crédito: Ksenija Toyechkina | ShutterStock

Ingredientes

4 fatias de abacaxi cortadas em cubos





6 folhas de couve





1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes





1 pedaço de gengibre





200 ml de água





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã-verde, o gengibre, a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de amora com couve

Ingredientes

1 xícara de chá de amora





250 ml de água gelada





2 castanhas-do-pará





1 folha de couve-manteiga

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água com a couve-manteiga, a amora e as castanhas-do-pará até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de maçã com pepino

Ingredientes

1 maçã cortada em pedaços e sem sementes





Suco de 1 limão





1/2 pepino descascado e cortado em rodelas





2 folhas de couve picadas





1 colher de sopa de semente de chia





100 ml de água de coco gelada





1 pitada de gengibre em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, a semente de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco de maracujá com couve

Ingredientes

1 folha de couve-manteiga





3 colheres de sopa de polpa de maracujá





1/2 cenoura picada





200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, bata a couve-manteiga, a polpa de maracujá, a cenoura e a água até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de uva com rúcula

Ingredientes

4 folhas de rúcula





250 ml de suco de uva integral gelado





Suco de 1 limão





Gengibre e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada





1 maçã cortada em pedaços e sem sementes





1 cenoura picada





Suco de 1 laranja





200 ml de água gelada

Modo de preparo