Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • De mamão com laranja a berinjela: 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer
No dia a dia

De mamão com laranja a berinjela: 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer

Veja como preparar receitas saudáveis e deliciosas com frutas e vegetais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 jul 2024 às 08:00

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Suco de mamão com laranja é uma das opções  Crédito: Regreto | Shutterstock
Os sucos podem ser grandes aliados de quem deseja emagrecer. Ao serem preparados com frutas, verduras e legumes frescos, oferecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que sustentam o metabolismo e melhoram a digestão. Além disso, substituindo lanches calóricos e pouco nutritivos por sucos naturais, é possível reduzir a ingestão de calorias e aumentar a sensação de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite.
A seguir, confira 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer!

Suco de mamão com laranja

Ingredientes
  • 1 colher de sopa de sementes de chia

  • 500 ml de água

  • Suco de 3 laranjas

  • Polpa de 1 mamão papaia 

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água, as sementes de chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

Suco de uva com água de coco

Ingredientes
  • 5 uvas roxas sem sementes

  • 200 ml de água de coco

  • 1 limão descascado e cortado ao meio

  • Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre, a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

Suco de morango, melancia e limão

Imagem Edicase Brasil
Suco de morango, melancia e limão  Crédito: Rawpixel.com | Shutterstock
Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de morango

  • 2 fatias de melancia sem casca

  • 2 colheres de sopa de suco de limão

  • 500 ml de água

  • Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os morangos, a melancia e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão e o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.

Suco de berinjela

Ingredientes
  • 1 berinjela descascada e cortada em fatias

  • 2 l de água

  • Suco de 3 limões

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a berinjela, a água, o suco de limão, as pedras de gelo e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida. 

Suco de cenoura com linhaça

Ingredientes
  • 4 cenouras descascadas e picadas 

  • Suco de 2 limões

  • 1 colher de sopa de linhaça

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as cenouras, o suco de limão, a linhaça e bata até ficar homogêneo. Coe, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida. 

Suco verde com abacaxi

Imagem Edicase Brasil
Suco verde com abacaxi  Crédito: Ksenija Toyechkina | ShutterStock
Ingredientes
  • 4 fatias de abacaxi cortadas em cubos

  • 6 folhas de couve

  • 1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes

  • 1 pedaço de gengibre

  • 200 ml de água

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã-verde, o gengibre, a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida. 

Suco de amora com couve

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de amora

  • 250 ml de água gelada

  • 2 castanhas-do-pará

  • 1 folha de couve-manteiga

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água com a couve-manteiga, a amora e as castanhas-do-pará até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de maçã com pepino

Ingredientes
  • 1 maçã cortada em pedaços e sem sementes

  • Suco de 1 limão

  • 1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

  • 2 folhas de couve picadas

  • 1 colher de sopa de semente de chia

  • 100 ml de água de coco gelada

  • 1 pitada de gengibre em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, a semente de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida. 

Suco de maracujá com couve

Ingredientes
  • 1 folha de couve-manteiga

  • 3 colheres de sopa de polpa de maracujá

  • 1/2 cenoura picada

  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, bata a couve-manteiga, a polpa de maracujá, a cenoura e a água até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida. 

Suco de uva com rúcula

Ingredientes
  • 4 folhas de rúcula

  • 250 ml de suco de uva integral gelado

  • Suco de 1 limão

  • Gengibre e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

Suco de beterraba com maçã e cenoura

Ingredientes
  • 1 beterraba descascada e picada

  • 1 maçã cortada em pedaços e sem sementes

  • 1 cenoura picada

  • Suco de 1 laranja

  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.

Veja Também

De banana a limão: 6 sobremesas com frutas para incluir na dieta

Recuperação muscular: 8 motivos para incluir a batata-doce no cardápio

7 benefícios do brócolis para a saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados