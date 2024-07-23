De mamão com laranja a berinjela: 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer

Os sucos podem ser grandes aliados de quem deseja emagrecer. Ao serem preparados com frutas, verduras e legumes frescos, oferecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que sustentam o metabolismo e melhoram a digestão. Além disso, substituindo lanches calóricos e pouco nutritivos por sucos naturais, é possível reduzir a ingestão de calorias e aumentar a sensação de saciedade, o que ajuda a controlar o apetite.
A seguir, confira 11 sucos ricos em nutrientes para emagrecer!
Suco de mamão com laranja
Ingredientes
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 500 ml de água
- Suco de 3 laranjas
- Polpa de 1 mamão papaia
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o mamão, o suco de laranja, a água, as sementes de chia e bata até ficar homogêneo. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco de uva com água de coco
Ingredientes
- 5 uvas roxas sem sementes
- 200 ml de água de coco
- 1 limão descascado e cortado ao meio
- Raspas de gengibre, canela em pó e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as uvas, a água de coco, o limão, as raspas de gengibre, a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco de morango, melancia e limão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de morango
- 2 fatias de melancia sem casca
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 500 ml de água
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata os morangos, a melancia e a água até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco de limão e o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.
Suco de berinjela
Ingredientes
- 1 berinjela descascada e cortada em fatias
- 2 l de água
- Suco de 3 limões
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a berinjela, a água, o suco de limão, as pedras de gelo e bata até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Suco de cenoura com linhaça
Ingredientes
- 4 cenouras descascadas e picadas
- Suco de 2 limões
- 1 colher de sopa de linhaça
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o suco de limão, a linhaça e bata até ficar homogêneo. Coe, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Suco verde com abacaxi
Ingredientes
- 4 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- 6 folhas de couve
- 1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes
- 1 pedaço de gengibre
- 200 ml de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã-verde, o gengibre, a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco de amora com couve
Ingredientes
- 1 xícara de chá de amora
- 250 ml de água gelada
- 2 castanhas-do-pará
- 1 folha de couve-manteiga
Modo de preparo
No liquidificador, bata a água com a couve-manteiga, a amora e as castanhas-do-pará até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Suco de maçã com pepino
Ingredientes
- 1 maçã cortada em pedaços e sem sementes
- Suco de 1 limão
- 1/2 pepino descascado e cortado em rodelas
- 2 folhas de couve picadas
- 1 colher de sopa de semente de chia
- 100 ml de água de coco gelada
- 1 pitada de gengibre em pó
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, a semente de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco de maracujá com couve
Ingredientes
- 1 folha de couve-manteiga
- 3 colheres de sopa de polpa de maracujá
- 1/2 cenoura picada
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
No liquidificador, bata a couve-manteiga, a polpa de maracujá, a cenoura e a água até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Suco de uva com rúcula
Ingredientes
- 4 folhas de rúcula
- 250 ml de suco de uva integral gelado
- Suco de 1 limão
- Gengibre e canela em pó a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Suco de beterraba com maçã e cenoura
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 maçã cortada em pedaços e sem sementes
- 1 cenoura picada
- Suco de 1 laranja
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe e sirva em seguida.