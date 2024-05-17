5 perfumes femininos importados para comprar em 2024

Seja para um encontro romântico, um dia de trabalho produtivo ou uma tarde descontraída com amigos, as fragrâncias transportam a sensações que se adaptam as diferentes situações do dia a dia com eles. Elas são capazes de estimular os sentidos e evocar lembranças preciosas, fazendo com que cada um desbrave sua personalidade e se permita conhecer aromas
para diferentes situações do dia a dia.
E quando o assunto são os perfumes, há opções para todos os gostos. Destaque para as notas amadeiradas, além das combinações e ingredientes inusitados. A dica, para a fixação, é aplicar em áreas como o punho, o pescoço e atrás das orelhas
. Selecionamos 5 perfumes
femininos importados para comprar nesse ano. Confira.
É um perfume feminino oriental fougère. O perfume possui uma composição extremamente harmônica, que equilibra quente e frio com excelência. A essência traz um perfume de Lavanda, presente no topo e coração, que alia o masculino para vestir com poder e sensualidade, a mulher. Um buquê de notas florais ocupa o restante da composição, com sofisticação e charme, acompanhadas por notas orientais e quentes.
É um feminino floral. A fragrância traz uma mistura de notas amadeiradas e florais para uma experiência sensorial apaixonante. O perfume reúne três ingredientes principais de diferentes partes do mundo: a Flor de Laranjeira extraída de laranjas-amargas colhidas manualmente no Egito; a Flor de Tuberosa indiana, colhida perto de Mysore, na Índia; e Baunilha obtida por meio de um programa responsável desenvolvido para apoiar as comunidades locais em Madagascar.
Perfume feminino floral frutado. É uma fragrância com notas quentes e sedutoras. Envolvente e enigmático é o perfume para uma mulher poderosa. Ele é composto de três acordes que simbolizam atração, presente na combinação requintada de pêssego e frésia, sedução, trazida pelo tentador osmanthus, e vício, que vem da irresistível base de cacau torrado.
É um perfume feminino chipre gourmand. Uma fragrância que exala a feminilidade e a sensualidade da mulher, como uma parisiense elegante, festiva e sexy que se diverte nos bairros efervescentes da cidade. O perfume feminino une a doçura do mel à elegância da gardênia e à sensualidade do patchouli para um lado viciante, totalmente, Jean Paul Gaultier.
É um perfume feminino oriental amadeirado. Traz uma combinação de notas olfativas intensas e inebriantes, com a presença da Bergamota, Café e Chantilly. Essas notas ganham profundidade com o coração de Jasmim Sambac, Gardênia e Raspberry e, para finalizar, a autenticidade do trio composto por Patchouli, Cedro e Baunilha.