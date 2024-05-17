AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Perfumaria

5 perfumes femininos importados para comprar em 2024

Destaque para as notas amadeiradas, além das combinações e ingredientes inusitados

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 18:22

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

17 mai 2024 às 18:22
Perfumes
Os perfumes são capazes de estimular os sentidos e evocar lembranças preciosas Crédito: Divulgação
Seja para um encontro romântico, um dia de trabalho produtivo ou uma tarde descontraída com amigos, as fragrâncias transportam a sensações que se adaptam as diferentes situações do dia a dia com eles. Elas são capazes de estimular os sentidos e evocar lembranças preciosas, fazendo com que cada um desbrave sua personalidade e se permita conhecer aromas para diferentes situações do dia a dia.
E quando o assunto são os perfumes, há opções para todos os gostos. Destaque para as notas amadeiradas, além das combinações e ingredientes inusitados. A dica, para a fixação, é aplicar em áreas como o punho,  o pescoço e atrás das orelhas. Selecionamos 5 perfumes femininos importados para comprar nesse ano. Confira. 

Veja Também

15 melhores perfumes importados para comprar em 2024

10 perfumes femininos e masculinos ideais para o outono

Florais e vibrantes: 8 novos perfumes para colocar na lista de desejos

Libre, de Yves Saint Laurent

Perfumes femininos
É um perfume feminino oriental fougère Crédito: Divulgação
É um perfume feminino oriental fougère. O perfume possui uma composição extremamente harmônica, que equilibra quente e frio com excelência. A essência traz um perfume de Lavanda, presente no topo e coração, que alia o masculino para vestir com poder e sensualidade, a mulher. Um buquê de notas florais ocupa o restante da composição, com sofisticação e charme, acompanhadas por notas orientais e quentes.

My Way, de Giorgio Armani

Perfumes femininos
A fragrância traz uma mistura de notas amadeiradas e florais Crédito: Divulgação
É um feminino floral. A fragrância traz uma mistura de notas amadeiradas e florais para uma experiência sensorial apaixonante. O perfume reúne três ingredientes principais de diferentes partes do mundo: a Flor de Laranjeira extraída de laranjas-amargas colhidas manualmente no Egito; a Flor de Tuberosa indiana, colhida perto de Mysore, na Índia; e Baunilha obtida por meio de um programa responsável desenvolvido para apoiar as comunidades locais em Madagascar. 

The Scent For Her, da Hugo Boss

Perfumes femininos
Perfume feminino floral frutado Crédito: Divulgação
Perfume feminino floral frutado. É uma fragrância com notas quentes e sedutoras. Envolvente e enigmático é o perfume para uma mulher poderosa. Ele é composto de três acordes que simbolizam atração, presente na combinação requintada de pêssego e frésia, sedução, trazida pelo tentador osmanthus, e vício, que vem da irresistível base de cacau torrado.

Scandal, de Jean Paul Gaultier

Perfumes femininos
É um perfume feminino chipre gourmand Crédito: Divulgação
É um perfume feminino chipre gourmand. Uma fragrância que exala a feminilidade e a sensualidade da mulher, como uma parisiense elegante, festiva e sexy que se diverte nos bairros efervescentes da cidade. O perfume feminino une a doçura do mel à elegância da gardênia e à sensualidade do patchouli para um lado viciante, totalmente, Jean Paul Gaultier.

Scapin 245 Intense, da O.U.i

Perfumes femininos
É um perfume feminino oriental amadeirado Crédito: Divulgação
É um perfume feminino oriental amadeirado. Traz uma combinação de notas olfativas intensas e inebriantes, com a presença da Bergamota, Café e Chantilly. Essas notas ganham profundidade com o coração de Jasmim Sambac, Gardênia e Raspberry e, para finalizar, a autenticidade do trio composto por Patchouli, Cedro e Baunilha. 

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável

Veja Também

De esmaltes a maquiagem: 10 lançamentos de beleza para conhecer em maio

Florais e vibrantes: 8 novos perfumes para colocar na lista de desejos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

80% dos eleitores garantem que voto para governo estadual é definitivo.
Quaest: 2 a cada 10 eleitores ainda podem mudar voto para governo e Senado no ES
No sentido da leitura: Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Helder Salomão
O que explica o crescimento de Pazolini no fim do 1º turno na Quaest
Renato Casagrande, Evair de Melo e Maguinha Malta, candidatos ao Senado
Quaest: Casagrande tem 31% e Evair e Maguinha, 18% dos votos válidos para o Senado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados