5 exercícios de fortalecimento para quem pratica corrida

A corrida de rua tem ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros. Prova disso é que, segundo uma pesquisa da Olympikus em parceria com a Box 1824, mais de 13 milhões de pessoas já incorporaram a prática à rotina — especialmente jovens adultos e aqueles em busca de mais saúde física e mental. Com esse crescimento, surge também a necessidade de adotar cuidados que garantam a prática segura da atividade.