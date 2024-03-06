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Boas escolhas

5 dicas cruciais para alcançar um envelhecimento saudável

Para todos que têm a oportunidade de viver muito, a velhice é uma certeza e, com ela, vêm as alegrias e também os desafios próprios dessa fase da vida, que demanda cuidados com a saúde

Publicado em 06 de Março de 2024 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2024 às 08:00
Idosa se exercitando
Idosa se exercitando Crédito: Shutterstock
Dados da World Population Prospects, divulgados pela Organização das Nações Unidas (ONU), mostram que até 2050 uma em cada seis pessoas no mundo terá mais de 65 anos, chegando a 16% da população mundial.
Para todos que têm a oportunidade de viver muito, a velhice é uma certeza e, com ela, vêm as alegrias e também os desafios próprios dessa fase da vida, que demanda cuidados com a saúde.
O envelhecimento é um processo contínuo e gradual de alterações naturais que começam na idade adulta, fase em que muitas funções corporais e neurológicas podem declinar-se naturalmente, variando de acordo com cada indivíduo.
“É possível envelhecer de forma saudável, mas isso é o resultado de escolhas que a pessoa faz ao longo da vida. O que um jovem faz hoje irá determinar a saúde dele na terceira idade. Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso, fazer atividade físicaadotar uma alimentação equilibrada são medidas de prevenção que contribuem para que o indivíduo desfrute de uma velhice com saúde e qualidade de vida”, explica o médico geriatra Gustavo Genelhu.
Segundo o especialista, algumas doenças são mais comuns em pessoas idosas, como osteoporose, hipertensão, diabetes, artrites, doenças cardiovasculares e algumas degenerativas, como Alzheimer e Parkinson.
Gustavo Genelhu, geriatra
O geriatra Gustavo Genelhu dá dicas de como envelhecer bem Crédito: Divulgação
"O avanço da idade pode interferir no funcionamento do organismo, ocasionando algumas patologias, por isso é fundamental adotar um estilo de vida saudável com boa alimentação, prática de exercícios e acompanhamento médico regular"
Gustavo Genelhu - Geriatra
Um dos problemas de saúde que pode comprometer a vida do idoso é a obesidade. Por isso, é preciso priorizar uma alimentação equilibrada e evitar o sedentarismo.
“A obesidade na terceira idade pode favorecer o surgimento de doenças e também trazer complicações às comorbidades já existentes. O idoso aumenta a chance da perda do equilíbrio, aumentando o risco de quedas e, além disso, são maiores as chances de desenvolver artrites, diabetes, hipertensão arterial e doenças cardíacas”, alertou o geriatra.

5 dicas para envelhecer com saúde

1 - Pratique atividade física regular

Além de fortalecer a musculatura e ajudar a prevenir doenças cardiológicas e outras enfermidades, fazer exercícios contribui para a melhora do humor, dá mais disposição e ajuda a combater distúrbios emocionais, como ansiedade e depressão. Mas atenção: o exercício precisa ser autorizado pelo seu médico e orientado por um educador físico.

2 – Alimente-se bem

Na terceira idade, é comum que os idosos apresentem perda de apetite, e isso pode causar um déficit nutricional e comprometer a saúde. Com a ajuda do seu médico ou de um nutricionista, adote uma dieta com alimentos que você gosta e com valores nutricionais importantes para o bom funcionamento do organismo. E lembre-se também de ingerir, pelo menos, dois litros de água por dia.

3 – Mantenha a vacinação em dia

As vacinas são aliadas importantes que ajudam a prevenir doenças que prejudicam a saúde do idoso, como gripes, pneumonia, entre outras enfermidades. Mas atenção: os imunizantes devem ser prescritos pelo médico.

4 – Evite o isolamento

A socialização é muito importante para a saúde física e mental do idoso. O contato e a interação com amigos e familiares ajudam a combater a solidão, mantêm a mente ativa, diminuem o estresse e previnem problemas, como depressão e angústia, comuns na terceira idade. Os familiares precisam estar atentos a esta necessidade e inserir o idoso em suas atividades.

5- Vá ao médico regularmente

Ir ao médico regularmente é fundamental para prevenir e controlar doenças. E ainda, detectar patologias em sua fase inicial, o que aumenta muito as chances de um tratamento bem-sucedido. Mesmo que não esteja sentindo nada, é importante fazer visitas regulares ao médico para se certificar de que está tudo bem.

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