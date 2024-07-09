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Aquecer nos dias frios

5 cremes e sopas funcionais para ajudar a emagrecer no inverno

Aprenda a preparar opções deliciosas para se aquecer sem sair da dieta

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 19:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 jul 2024 às 19:44
Imagem Edicase Brasil
Creme para melhorar o funcionamento intestinal  Crédito: 77 Studio | Shutterstock

Os alimentos funcionais são amplamente conhecidos por oferecerem inúmeros benefícios para a saúde do corpo. Acompanhados de hábitos saudáveis, podem, por exemplo, reduzir os riscos de doenças crônicas degenerativas. E o melhor de tudo: usados em sopas, são excelentes alternativas para se aquecer nos dias frios. A seguir, confira cinco receitas funcionais deliciosas para turbinar a dieta no inverno! 

Creme para melhorar o funcionamento intestinal

Ingredientes

  • 2 cebolas descascadas e picadas

  • 2 dentes de alho descascados e picados

  • Floretes de 1 brócolis

  • 1 colher de chá de páprica

  • Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto

  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a páprica, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o sal e misture bem. Cubra com água e cozinhe até o brócolis amolecer. Desligue o fogo, espere esfriar e bata a mistura em um liquidificador até obter uma consistência homogênea. Transfira para a panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida. 

Sopa para desintoxicar o organismo

Ingredientes

  • 500 g de abóbora sem casca e cortada em cubos

  • 2 batatas-doce cortadas em cubos

  • 1 cebola picada

  • 2 dentes de alho picados

  • 1 colher de sopa de curry em pó

  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a abóbora e a batata-doce e mexa bem. Acrescente o curry em pó e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, adicione o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe ferver. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Sirva quente.

Creme para ajudar a combater os radicais livres

Imagem Edicase Brasil
Creme para ajudar a combater os radicais livres  Crédito: Sokor Space | Shutterstock

Ingredientes

  • 600 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

  • 2 cebolas descascadas e picadas

  • 4 dentes de alho descascados e amassados

  • 1 l de caldo de legumes

  • 3 colheres de sopa de azeite

  • 1 rodela de gengibre descascada e ralada

  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o gengibre e cozinhe por 7 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a sopa para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

Sopa para aumentar a saciedade

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha

  • 2 cebolas descascadas e picadas

  • 2 dentes de alho amassados

  • 2 xícaras de chá de floretes de couve-flor picados

  • 1 colher de sopa de azeite

  • 8 folhas de manjericão picadas

  • Sal a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e os floretes de couve-flor, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Acrescente as folhas de manjericão e tempere com sal. Sirva em seguida. 

Creme para ajudar a diminuir a gordura corporal

Ingredientes

  • 2 kg de tomates maduros, sem pele, sem sementes e cortados em pedaços

  • 4 dentes de alho descascados e picados

  • 1 cebola descascada e picada

  • 1 colher de sopa de manjericão picado

  • 1 xícara de chá de caldo de frango

  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os tomates, o caldo de frango, o alho, a cebola e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por uma hora. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e coloque a mistura novamente na panela. Polvilhe com o manjericão, mexa para incorporar com os demais ingredientes e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

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