10 atividades físicas para quem não gosta de musculação

A musculação é focada no desenvolvimento da força e resistência muscular por meio do levantamento de pesos e uso de aparelhos de resistência. No entanto, muitas pessoas não se identificam com essa modalidade e acabam desistindo de se exercitar, acreditando que outros exercícios físicos não possuem o mesmo efeito. Até por isso, segundo a pesquisa Saúde e Trabalho, realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), 52% dos brasileiros raramente praticam atividade física.