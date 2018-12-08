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Zara lança coleção de batons matte para festas de fim de ano

A marca anunciou uma coleção com 17 batons para as festas de fim de ano!

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 14:17
Com tantas opções de cores, que variam do elegante nude ao clássico vermelho, o ideal é conquistar um visual simétrico e elegante Crédito: Divulgação
A rede de lojas Zara lançou uma novidade fora do mundo das roupas, onde já é amplamente conhecida. A marca anunciou uma coleção com 17 batons para as festas de fim de ano!
> Celíacos: até maquiagem deve ser livre de glúten
O consumidor pode escolher as opções de batom em bala ou em formato de batom líquido, todos com acabamento fosco. Já o Ultimatte Trio contêm um batom de cada tipo, além de um lápis de boca. Disponíveis no site americano da marca desde a última quarta-feira, 5, os produtos custam entre R$39 e R$50, mas ainda não têm previsão de chegar ao Brasil.

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