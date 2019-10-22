Pré-cirurgia

Vai passar por uma anestesia? O que você precisa saber

Uma boa consulta com o anestesiologista pode ser fundamental para o sucesso da sua cirurgia

Muita gente, quando vai se submeter a uma cirurgia, qualquer que seja ela, não costuma pensar muito nesse profissional. Mas o anestesiologista é um especialista que avalia cuidados importantes antes do procedimento e ainda gerencia todo o período que envolve o ato cirúrgico.

Por isso, uma boa consulta com esse profissional pode garantir o sucesso da sua cirurgia. Veja cinco pontos essenciais sobre o anestesiologista, como explica Dr. Célio Miranda dos Santos, diretor administrativo e financeiro da Cooperativa de Anestesiologia do Estado do Espírito Santo – Coopanest/ES.

Quem aplica a anestesia? A anestesia só pode ser aplicada por médico especializado. Eles são qualificados para cuidar do paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Os cuidados vão da avaliação pré-anestésica ao acompanhamento pós-cirúrgico. O anestesiologista controla a pressão arterial, o pulso e o ritmo cardíaco do paciente, a respiração, a temperatura e outras funções orgânicas importantes. Ao notar qualquer alteração, o profissional toma as medidas para os parâmetros voltarem aos seus valores normais e preservar a segurança do paciente.

Qual o primeiro contato que o paciente tem com o anestesiologista? É na consulta pré-anestésica, um procedimento que traz mais segurança na realização do ato cirúrgico. No decorrer da consulta o paciente é informado sobre o tipo de cirurgia, tipo de anestesia e a orientação em face de todos os riscos que possam acontecer. Neste instante estabelece-se uma relação de confiança do médico com o paciente.

O que o paciente não pode omitir ao anestesiologista antes da cirurgia? Antes da cirurgia, tanto no momento da consulta pré-anestésica, como no ato pré-operatório o paciente deve manter uma conduta com informações verdadeiras e transparentes, pois qualquer omissão pode acarretar transtornos irreversíveis. Deve informar, por exemplo, se tem alergia medicamentosa, se sofreu alguma cirurgia anteriormente e se ocorreu algum problema. As perguntas básicas que o anestesista faz seriam sobre doenças anteriores, medicação em uso e se teve ou tem algum processo alérgico.

Quais as reações que a pessoa pode ter após a anestesia geral? Reações imediatas e até dias depois? Normalmente as reações mais comuns após o ato anestésico são a dor, náusea, vômito e frio. O frio sempre é pós-operatório imediato. Reações até dias depois são raras, dependendo do tipo da cirurgia e das manipulações.

O tempo do efeito de uma anestesia geral varia de uma pessoa para a outra? A anestesia geral tem início antes do procedimento cirúrgico e permanece durante todo o processo operatório, considerando-se, portanto, um ato contínuo. Logo após o término do procedimento, o paciente passa pela fase de absorção e metabolismo dos medicamentos administrados. Alguns pacientes são mais sensíveis, por isso precisam de mais um tempo para se restabelecer. Normalmente, prevemos um tempo de quinze a trinta minutos para acordar o paciente. Por isso é importante obtermos todas as informações possíveis sobre ele para, assim, realizarmos a cirurgia em tempo necessário e com mais segurança.

