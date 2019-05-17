VÃO LIVRE| Confira as novidades em projetos e tendências da arquitetura

Vão Livre Crédito: Divulgação





Projeto concorre a prêmio internacional na área de Bares e Restaurantes

A Coffeetown Salvador, no Corredor da Vitória, é o único estabelecimento baiano concorrendo aoRestaurant & Bar Design Awards, competição mundialmente reconhecida dedicada ao design de espaços de alimentos e bebidas. Com projeto assinado pela TRPC Arquitetos, a casa disputa o prêmio na categoria Cafeteria. Esta é 11ª edição da premiação e, no Brasil, apenas outros três empreendimentos participam da competição, dois de Curitiba e um de São Paulo.

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Serralheria em alta

A serralheria vem ganhando cada vez mais espaço na decoração dos ambientes e tem sido muito utilizada no design de móveis, estantes, divisórias e objetos decorativos. O Nicho Hexa é feito com ferro maciço redondo e tem detalhe com chapa perfurada, uma peça com design contemporâneo que vai bem em qualquer ambiente. Mede 40 x 35,5 x 10 cm e pode ser fabricado em qualquer cor.

Esta peça é um dos produtos da linha própria da Metal Studio, assinada pela designer Fernanda Cecotti. Além da linha própria, a Metal Studio também executa projetos de arquitetos e designers, para os mais diferentes ambientes.

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Ceramista brasileira expõe peças em Nova York

A designer e ceramista Claudia Issa, para a Konsepta, leva suas peças pela primeira vez até a ICFF, feira âncora da Semana de Design de Nova York, que acontece entre os dias 19 a 22 de maio e se destaca no mercado americano de mobiliário por ser a mais importante plataforma de negócios da América do Norte.

O Projeto Raiz, que – pelo quarto ano consecutivo – tem a missão de posicionar profissionais do design brasileiro no exterior, agora tem como membro Claudia, que apresenta peças das séries Pião, Disforma e Bubble, selecionadas pela curadoria da Apex-Brasil. A linguagem única e o talento peculiar para conceber estas séries em cerâmica e vidro denotam uma proposta artística de produção artesanal singular. O resultado é um produto exclusivo, bonito e totalmente consciente, uma proposta unicamente artística de produção artesanal.

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Tarsila do Amaral no MASP e em série exclusiva de tapetes

Reconhecida como uma das maiores representantes brasileiras do modernismo, Tarsila do Amaral continua em evidência. Depois de surpreender com uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA) em 2018 e a venda da obra “A Lua” por uma cifra aproximada de

US$ 20 milhões – a mais cara já vendida de um artista brasileiro – atualmente é tema da exposiçãoTarsila Popular, em exibição no Museu de Arte de São Paulo (MASP). A exposição é uma iniciativa de Tarsilinha, sobrinha-neta da artista, e exibe grandes obras de sua carreira, entre elas, o famoso Abaporu, que retorna à pátria após 11 anos.