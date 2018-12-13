'Todo dia é dia de gratidão' confira o texto de Manoel Rocha

Agradecer deve ser um hábito diário Crédito: Unsplash

A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa, literalmente, graça ou gratus, que se traduz como agradável. Significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é reconhecido. É uma emoção que envolve um sentimento e, portanto, não há obrigações, ligações ou amarrações. Gratidão é assim denominada pelo entendimento de ser grato ao que a vida nos dá, de bom ou ruim.

Antes, porém, é importante dizer que gratidão é diferente de obrigado. A palavra obrigado, como forma de agradecimento, vem do latim obligatus, do verbo obligare, ligar, amarrar. É a forma abreviada da expressão fico-lhe obrigado, ou seja, fico ligado pelo favor que me fez. Assim, quando nos tornamos devedores de outra pessoa por serviço que nos foi prestado, criamos uma ligação, um elo, mesmo que momentâneo.

Deixando de lado o obrigado, hoje o assunto é a gratidão. A gratidão é, também, o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. De forma mais ampla, pode ser explicada como o reconhecimento abrangente pelas situações e dádivas que a vida proporcionou e ainda proporciona.

A gratidão não está relacionada à abundância material. É possível encontrarmos pessoas menos favorecidas financeiramente, provenientes de famílias mais humildes, onde se dá valor a cada pequeno detalhe da vida. Mesmo sem grande poder aquisitivo, a felicidade reina nas coisas simples como os churrascos de domingo, um dia na praia com os amigos ou na compra, em suaves prestações, daquela televisão dos sonhos. São essas pessoas gratas que têm o maior dos tesouros.

Dinheiro nem sempre traz felicidade e muito menos compra a gratidão. Acredito que a abundância e a prosperidade são direitos que nos cabem, desde que façamos por merecer. Devemos lutar para ter dinheiro suficiente que possa nos proporcionar conforto e segurança, mas, com o entendimento que a abundância financeira, por si só, não é suficiente para fazer uma pessoa feliz.

Para ser grato não é preciso ser escravo de alguém. Ser grato não é dever favor, não é ser refém. Aliás, o ideal é que você nem se sinta na obrigação de retribuir, porque devolver o favor, de certa forma, é não aceitá-lo como um verdadeiro presente.

Ser grato não te tornará imune aos problemas que a vida poderá lhe apresentar, mas irá te fortalecer para lidar com eles. Nada acontece em nossas vidas por acaso.

Aprenda e pratique a gratidão, pra tudo que a vida lhe oferecer, todos os dias da sua vida. Se tem fé, seja grato a Deus por nunca desistir de você e por tudo que tem feito por você, compreendendo que Ele lhe dá exatamente tudo que precisa, na hora certa e não é necessário estar sempre pedindo a Ele. Agradeça, em sua consciência, o que tem recebido Dele.

Também acredito ainda que todos podem ser gratos a muitas pessoas, principalmente a seus pais por tudo que eles lhes deram e ensinaram, aos filhos pelo aprendizado que nos proporcionam todos os dias, aos irmãos naturais e aos amigos (irmãos que escolhemos) novos e antigos, sejam os presentes ou sejam os que já se foram, aos mestres pelos ensinamentos pra toda vida, aos amores pelos bons momentos vividos, aos que reconhecem e valorizam o nosso trabalho e esforços e tantos outros personagens que convivemos ao longo de nossas vidas. Reconhecemos a gratidão manifestando o nosso amor por todos e com atitudes de gratidão.

Seja grato por tudo e reconheça que a vida é um presente que Deus lhe deu. Ser grato é uma atitude de uma alma nobre e não lhe custará nada, mas terá grande valor em sua vida. Existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas, a aproveitar os bons momentos da vida e a lidar melhor com os problemas. Também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Ser grato traz benefícios físicos, mentais e emocionais.

Agradeço, sempre, por tudo que a vida me deu. Tenho certeza que você, também, tem muito o que agradecer. Por isso, todos nós devemos demonstrar gratidão no dia a dia.