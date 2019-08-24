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Dicas da Nanda

Sapato de tiras finas e salto médio é tendência; saiba como usar

A colunista da Revista.AG, Fernanda Trindade, é quem dá todas as dicas sobre as combinações mais estilosas com o acessório do momento

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 14:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 14:06
Dicas da Nanda Crédito: Pinterest
Tiras finas e salto médio. A descrição é curta, mas o poder das sandálias minimalistas é maior do que você imagina. Apesar de discretas, elas ganham o look e o deixam mais elegante no ato. E a vantagem é que elas são super confortáveis, graciosas e vão em qualquer outfit - dá para usar do trabalho ao fim de semana. São um ótimo curinga no armário!
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Sapatos de tiras finas permitem diferentes combinações Crédito: Pinterest
E por falar em looks de trabalho, a sandália é uma ótima opção para a combinação perfeita com roupas de alfaiataria. Se você quer dar um ar mais descolado para o look mais formal, vale pensar em truques de styling e apostar com tudo na sandália que vai dar um up no seu visual.
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Dicas da Nanda Crédito: Pinterest
A proposta é garantir uma produção mais leve e fresquinha nos pés. Então já anotem as dicas e se preparem, pois o verão está chegando e as sandálias abertas e minimalistas vão dominar as ruas.

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