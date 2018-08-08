Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inspirações

Ronaldo Fraga mixa época, ciganismo e Amazônia em figurino de ópera

'La Vida Breve' será apresentada no Theatro da Paz, em Belém

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 12:51
Estilista Ronaldo Fraga Crédito: Divulgação
Parte da programação do 17º Festival de Ópera do Theatro da Paz, em Belém, La Vida Breve tem figurino assinado por Ronaldo Fraga. A estreia do espetáculo acontece na próxima quinta-feira, 9, com récitas também nos dias 10 e 11 de agosto.
Escrita em 1904 por Manuel de Falla, a montagem de La Vida Breve investe numa ambientação atemporal para narrar uma turbulenta história de amor entre a cigana Salud, de classe pobre, e Paco, de uma família abastada. Ela se apaixona por ele, que a ilude e se casa com uma moça de sua classe social.
Uma das cenas de 'La Vida Breve', com a mortalha de urubus do Ver-o-Peso da personagem Salud Crédito: Elza Lima/Divulgação
O ponto de partida para a criação dos looks dos personagens foi a cor roxa, representativa, na opinião de Ronaldo, dos temas abordados pelo espetáculo (paixão, morte, conflito de classes). Assim, ele definiu uma cartela que vai de tons mais claros aos mais profundos da cor, combinada a roupas com um toque de época, referências ciganas e à cultura amazônica. "Decidi incluir um toque paraense nas criações, que pode ser notado nas estampas ou no urubu do Mercado Ver-o-Peso bordado na mortalha da personagem principal", revela Ronaldo.
Os croquis de Ronaldo Fraga para a ópera 'La Vida Breve' Crédito: Ronaldo Fraga/Divulgação
A direção cênica e iluminação de La Vida Breve são de Caetano Vilela, com direção de bailarinos solistas do coreógrafo argentino Luis Arrieta e cenografia de Duda Arruk. O elenco é formado majoritariamente por paraenses, entre eles a soprano Lanna Bastos (Salud), o tenor Antonio Wilson (Paco), além do barítono uruguaio Marcyo Bonefon, convidado para a cena do casamento.
Outro momento de 'La Vida Breve', em que Ronaldo Fraga mixa referências ciganas e amazônicas Crédito: Elza Lima/Divulgação
SERVIÇO
LA VIDA BREVE
ONDE: Theatro da Paz - Rua da Paz, s/n, Centro
QUANDO: 9, 10 e 11 de agosto, às 20h
QUANTO: Plateia, varanda, frisa e cam. 1ª: R$ 80; camarote de 2ª: R$ 40; galeria: R$ 20; paraíso: R$ 10
MAIS INFORMAÇÕES: (91) 4009-8750

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados