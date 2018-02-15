Risco de intoxicação alimentar aumenta no verão

Intoxicação alimentar inclui sintomas como diarreia, vômito e febre Crédito: Reprodução/Pixabay

Diarreia, vômitos e febre são alguns dos sintomas desagradáveis da intoxicação alimentar. Passar mal depois de comer é mais frequente no verão, pois as altas temperaturas contribuem para a multiplicação das bactérias. Segundo a nutricionista Milene Tiellet, da Alimentar Consultoria, é difícil identificar uma comida contaminada:

"Quando a comida está estragada, sabor, cheiro e aspecto físico ficam alterados. Já o alimento contaminado tem grande quantidade de bactérias e toxinas, mas não apresenta alteração aparente", disse a nutricionista.

Já que é difícil saber quando a comida está contaminada, é importante tomar algumas medidas de prevenção.

"O segredo é fazer a higienização correta, desde o preparo. É recomendado guardar os alimentos na geladeira sempre com tampa ou envolvidos em plástico filme", orienta a clínico geral Ana Claudia Sodré, da Policlínica Centrodador.com.

Quando a refeição é feita na rua, é preciso ficar atento ao tempo em que o alimento está exposto.