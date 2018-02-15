Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção!

Risco de intoxicação alimentar aumenta no verão

É preciso estar atento ao consumir alimentos nessa época do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 19:43

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 19:43

Intoxicação alimentar inclui sintomas como diarreia, vômito e febre Crédito: Reprodução/Pixabay
Diarreia, vômitos e febre são alguns dos sintomas desagradáveis da intoxicação alimentar. Passar mal depois de comer é mais frequente no verão, pois as altas temperaturas contribuem para a multiplicação das bactérias. Segundo a nutricionista Milene Tiellet, da Alimentar Consultoria, é difícil identificar uma comida contaminada:
"Quando a comida está estragada, sabor, cheiro e aspecto físico ficam alterados. Já o alimento contaminado tem grande quantidade de bactérias e toxinas, mas não apresenta alteração aparente", disse a nutricionista.
Já que é difícil saber quando a comida está contaminada, é importante tomar algumas medidas de prevenção.
"O segredo é fazer a higienização correta, desde o preparo. É recomendado guardar os alimentos na geladeira sempre com tampa ou envolvidos em plástico filme", orienta a clínico geral Ana Claudia Sodré, da Policlínica Centrodador.com.
Quando a refeição é feita na rua, é preciso ficar atento ao tempo em que o alimento está exposto.
"As comidas que precisam ser refrigeradas, como aquelas que levam maionese, devem estar sobre uma bandeja de gelo ou em algum tipo de refrigerador. Nas comidas quentes, sinais como ressecamento do caldo do feijão ou de um molho mostram que estão expostas há muito tempo", explica Luis Fernando Correia, Clínico geral do Hospital Samaritano do Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados