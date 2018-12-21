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Moda

Redescubra o estilo Boho, querido de muitas fashionistas

O estilo que surgiu junto aos amados festivais de música dos anos 70, agora retorna repaginado e já compõe os looks das celebridades

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 18:41
Iniciado junto com a onda de liberdade e união dos inesquecíveis festivais de música - como woodstock - o estilo Boho retornou a cena da moda e faz sucesso entre as mais fashionistas. Estrelas como Paris Jackson - a filha de Michael Jackson -, Kate Moss, Vanessa Hudgens, Candice Swanepoel, Thaila Ayala, Alessandra Ambrósio, e Bruna Marquezine são fãs da tendência, e deixam isso claro em suas composições.
Os festivais trouxeram uma mensagem de liberdade para um público que de alguma forma desejava romper com os padrões impostos na sociedade, e por isso, o Boho proporciona essa liberdade e autenticidade na hora da composição dos visuais, esclareceu a consultora de moda Iara Quaresma.
Hoje as peças são mais versáteis, e a combinação permite trazer referências do Boho em diferentes propostas. Não é preciso investir no look total Boho. É possível trazer elementos da tendência com peças mais tradicionais, principalmente com o uso de muitos acessórios - sendo os de pedra turquesa os preferidos, disse a consultora.
Por conta disso, muitas famosas também investem em outra proposta, o Boho Chic, que com uma mistura de elementos, garante a pegada despojada com muitas possibilidades de vestir. É uma mistura de hippie, vintage, folk, étnico e punk, explicitou Iara Quaresma.
A estilista Mary de Sá afirma que as celebridades brincam com a mistura de elementos na hora da composição, e apostam em jeans destroyed, shorts, chinelos de couro, coletes, saias e vestidos longos estampados. Outro truque são as apostas em sobreposições, como os cardigãs, e uma peça base neutra como camisetas, croppeds e t-shirts, finaliza Mary
 

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