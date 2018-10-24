Psicóloga alerta sobre os perigos das relações abusivas

Para superar um relacionamento abusivo é preciso se libertar para renascer Crédito: Unsplash

PERGUNTA: ANA, 39 ANOS

"Prestes a sair pra jantar, tive que trocar de roupa porque meu marido disse que eu não estava adequada e parecia uma 'periguete'. Ok, troquei o vestido. Fomos jantar, mas me senti infeliz e indignada. Ele se comporta mal, apesar de achar que estávamos tendo uma noite romântica. Fica encarando outras mulheres, parece que sou invisível e ele, solteiro. Não sai do celular. Isso me desequilibra, eu choro, emburro e quero ir embora. Por fim, acaba que ele me acusa de tentar destruir nossa relação, de quebrar o clima. Sou xingada, difamada, ele diz que sou doente de ciúmes. Mas não é nada disso!!! Ele inverte tudo, não enxerga os abusos que faz comigo, estou a ponto de enlouquecer. Impossível manter o sorriso e espírito leve quando a memória está cheia de registros diários do mal"

Mulheres e homens, mães e pais, filhos mais velhos, namorados desequilibrados, utilizam poder e excessos para cercear a individualidade e vontades alheias. Jogam sobre os mais frágeis suas frustrações e raivas. Esse é o motor do abuso. Colocam sobre o outro o que odeiam neles próprios. Viram carcereiros das próprias masmorras  ofertadas ao outro frágil como castelos encantados. Sedução do mal.

Uniões têm o poder de mudar interiores, alterar almas, atingir o espírito. O abusado vai se tornando monstrificado. Esse é o quadro do dano. Abre-se a cratera de inafetividade. Ab-uso. Uso sem sentido. Uso descarinhado.

Viver um relacionamento abusivo é ter em casa um adversário da tua alma, psicologicamente letal. Necessário é renunciar e se separar dele, para para sua identidade renascer. Do contrário nos tornamos ocos, manipuláveis, impressionáveis, enlouquecíveis.

São notáveis as súplicas de socorro que o abusado manifesta, mas, quando está prestes a se libertar, ele volta. Não consegue mais viver em liberdade, porque a liberdade lhe causa medo. Aqui percebe-se claramente o círculo vicioso instalado do medo-culpa-dependência. A síndrome de apego abusivo, do apego ao carrasco. Abuso é sequestro das vontades, rebaixamento da autoestima, questionamentos sobre a própria compreensão da realidade, desqualificações das suas opiniões e humilhações fragmentadas em brincadeirinhas. Frases de efeitos com chantagem e ameaças implícitas. Não te parabeniza diante das conquistas, mas te critica para o seu bem.