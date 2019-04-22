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TPM x chocolate

'Precisamos praticar outros prazeres', afirma sexólogo

O especialista responde a pergunta da leitora, que quer saber o porquê dos chocolates a acalmarem e trazerem sensação de paz em certos períodos

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2019 às 16:48
Precisamos praticar outros prazeres que nos deem esse bem-estar sem necessitarmos de substâncias químicas Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: GABRIELA 
"Por que o chocolate me traz uma leve calma quando estou tensa ou sinto a tensão pré-menstrual?"
Vou tentar responder a indagação de nossa leitora, mas posso cometer alguns erros por não ser minha especialidade. O cacau e o açúcar contêm elementos químicos que estimulam a captação de serotonina, hormônio que nos traz a sensação de satisfação e bem-estar. Claro que esse e outros produtos não podem ser consumidos como nossa fonte principal de prazer. Mas por alguns momentos é possível algum contentamento. Por isso, algumas pessoas engordam quando estão tristes ou depressivas  abusam de doces e outros produtos calóricos. 
Precisamos praticar outros prazeres que nos deem esse bem-estar sem necessitarmos de substâncias químicas. Praticar uma atividade física prazerosa como remar, fazer stand-up, ir à praia com amigos, fazer trilhas, cultivar um bom papo, rir muito de coisas triviais, investir em carinhos físicos e verbais e, claro, em sexo... muito sexo com orgasmo. Quando falo muito sexo não estou quantificando, porque sexo gostoso, prazeroso, nunca é muito. Se o for é sinal que o excesso não trouxe satisfação.
Fazer amor, como prefiro me referir a uma atividade prazerosa, é um ato que produz em nosso sistema nervoso vários hormônios superimportantes para nossa vida. Por isso que sexo é uma das necessidades básicas do ser humano. Produz calma, alegrias, tranquilidade, tônus muscular, melhoria da pele e o amor entre duas pessoas, gerando mais substâncias para o bem viver. E, para isso, não precisa ser um artista de filmes pornográficos, praticar mil posições no coito ou divulgar para todos sua performance, e o quanto é desejado. Penso que o bom sexo é aquele que nos faz conectar com a alma do outro. Sentimos, por alguns segundos, o amor e a paz percorrerem pelo corpo e pela alma. Posso ser romântico com essas falas, mas sinto e acredito muito nisso.
Se você não tem parceria, pode fazer amor com a pessoa que mais ama  VOCÊ. E nisso não há erros, pecados ou estranhezas. Quanto mais conhecemos nosso corpo e sentimos nosso prazer, mas desejamos compartilhar nosso prazer com o outro. E assim a explosão orgásmica será indescritível. Controlar, manipular o outro para nossa satisfação, querer transformar o outro a nossa imagem e semelhança é brincar de divindade e afastar os muitos prazeres possíveis, e a cumplicidade com quem queremos amar.
Que a Páscoa seja o ressurgir das esperanças de amar o outro como a ti mesmo. Praticar o amor ao próximo e com o próximo é uma tarefa linda e trabalhosa. Sair de nosso egoísmo não é fácil, mas necessário.
Amem-se!
 

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