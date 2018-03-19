Pra não dizer que não falei do amor: Confira o artigo de Manoel Rocha

Amor Crédito: Pinterest

O que é o amor? Podemos dizer que o amor é lindo, o amor é sublime, o amor é tudo.

Definir o que é o amor não é uma tarefa fácil, pois, para cada pessoa, o amor pode representar e ter significado diferente. Sei que é muito mais fácil sentir o amor do que defini-lo ou compreendê-lo. O amor é sentimento. O amor provoca entusiasmo por algo e interesse em fazer o bem. O amor pode se manifestar, por exemplo, como amor à natureza ou amor aos animais. O amor também tem um papel social, alimentando outras ações e sentimentos como a solidariedade.

A palavra amor é, também, um termo popular para designar uma pessoa encantadora, agradável, gentil e simpática. Pode ser usada como adjetivo, "a criança é um amor", ou vocativo, "amor, estou aqui". Usada assim é apenas uma palavra que pode parecer muito desgastada, banalizada.

Genericamente, o amor é a demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Também pode ser relacionado à paixão e a um grande desejo.

O amor motiva a necessidade de proteção e pode se manifestar de diferentes formas dependendo das pessoas e circunstâncias: amor materno ou paterno, amor entre irmãos (fraterno), amor físico, amor platônico, amor à vida, amor pela natureza, amor pelos animais, amor altruísta, amor próprio, amor verdadeiro, amor incondicional, amor proibido...

Os tipos mais conhecidos de amor humano são Ágape, que é a afinidade de ideais espirituais, Eros, atração física e desejo, e Philos, afinidade mental e cultural. Todos esses três tipos de amor devem ser desenvolvidos, pois são fundamentais na vida de qualquer indivíduo. Um ser humano evoluído, iluminado pela consciência e sabedoria, busca ter os três amores em equilíbrio e desfruta de forma saudável os prazeres das inter-relações. O exagero, em algum desses amores, pode causar sofrimento e desequilíbrio.

O amor a Deus ou o amor a Cristo demonstra uma ligação de caráter religioso, um sentimento de devoção e adoração. É o amor afetivo, isento de conotações sexuais, segundas intenções, malícias e interesses pessoais.

Este tipo de amor é um exemplo daquele conhecido como Ágape, ou seja, é incondicional, único e impossível de ser descrito com exatidão. O amor a Deus é um mandamento em muitas religiões, não só as cristãs.

Por outro lado, o amor físico, romântico ou Eros representa o amor entre casais, sentimento que envolve uma forte ligação afetiva e, em geral, uma ligação de natureza sexual, carnal repleto de paixões inebriantes, a pura atração física, que manifesta o instinto de união e reprodução.

Eros, tradicionalmente simbolizado através do desenho de um coração e pela figura mitológica do cupido, representa o amor pela beleza e a perigosa obsessão pelo amado e o prazer que ele traz. É o amor fundamental para a natureza, pois é a força primitiva da procriação e preservação da espécie. Eros é o tipo de amor mais perigoso dos três, pois, se não vivido de forma equilibrada com Ágape e Philos, pode trazer muita dor. Para ser um amor bonito, romântico e sensual, Eros deve unir-se com Ágape, formando assim um amor de reciprocidade e desejo mútuo um pelo outro.

Na Bíblia Sagrada esse amor erótico é um presente que Deus concedeu ao ser humano e pode ser vivido de forma sadia quando o homem integra e unifica corpo e alma.

O Amor Philos é o amor fraternal, que envolve lealdade, igualdade e mútuo benefício, além de dedicação ao objeto amado. Também se refere ao amor de amizade, da afeição, que não monopoliza, não escraviza e não cria dependentes, quando se ama o outro da forma que ele é. A dedicação desse amor pode chegar a ser mental, que está entre o espiritual e emocional. É o caso do amor pela sabedoria, que pode ser um meio de crescimento mental, intelectual e cultural. Esse tipo de amor se manifesta pela inquietude interior que impulsiona o ser humano a buscar uma sabedoria que o tornará maior, mais nobre e digno de ser amado. Além disso, se manifesta como prazer pelo conhecimento e cultura.

Para o filósofo grego Epicuro, a amizade é o máximo que a sabedoria da felicidade pode proporcionar na vida.

Existem vários tipos e formas de amor e de amar. Cada um de nós poderá e saberá encontrar o seu modo. Aliás, pouco importa qual o modo. O fundamental é que se saiba amar com equilíbrio e sabendo que, embora divino, o amor não cai do céu; é algo a ser construído. O que a gente não faz por amor?