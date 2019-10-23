Pele linda e relaxada

O que são e para que servem os óleos essenciais?

Esse ativos milenares podem ajudar no tratamento de ansiedade, depressão, falta de concentração, má cicatrização, problemas respiratórios, baixa imunidade e ainda atuar na sua rotina de beleza

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 10:41 - Atualizado há 6 anos

Saiba os benefícios dos óleos essenciais Crédito: Unsplash

Substâncias milenares, e usadas para diferentes funções no corpo humano, os óleos essenciais voltam a cena da skincare ganhando destaque no movimento da beleza com novas formas de uso. Em reportagem para a Glamour, a cosmetóloga Fernanda Chauvin explica: "Por definição, eles são extratos voláteis, altamente concentrados, de plantas aromáticas e com fins terapêuticos. Depois de extraídos das plantas, os concentrados são diluídos em óleos vegetais, como os de uva, coco ou amêndoas, e estão prontos para ser usados em fórmulas multifuncionais".

Segundo naturopatas, os óleos ajudam no tratamento de “apenas” ansiedade, depressão, falta de concentração, má cicatrização, problemas respiratórios, baixa imunidade e entre outros males. “Quando a pele entra em contato com os princípios terapêuticos dos óleos, estimulamos receptores que mandam uma mensagem para o cérebro. Acontece aí a mudança do estado emocional”, explica Patrícia Silveira, dermatologista especializada em cosméticos naturais. Vale ressaltar que, para um óleo essencial ser legítimo, ele deve ser 100% natural, ou seja, isento de elementos sintéticos em sua composição.

Patrícia indica ficar atenta aos rótulos e conhecer exatamente o que tem em cada um. Feito isso: “Você pode apenas inalar ou aplicar o óleo nos pulsos, no pescoço e até mesmo misturá-lo em sua máscara facial”, indica a dermatologista.

Confira as propriedades dos três óleos mais famosos do momento:

LAVANDA

Calmante natural, proporciona relaxamento consciente.

MELALEUCA

Tem ação antisséptica e anti-inflamatória.

ILANGUE-ILANGUE

Energizante e afrodisíaca, a flor asiática estimula criatividade, foco e bom humor.

