No Limite: especialista explica inchaço no rosto da Jéssica e como evitá-lo

Há pouco mais de uma semana no ar, o programa No Limite vem instigando os telespectadores com a realidade vivida pelos participantes isolados numa praia deserta do Ceará, no Nordeste do país. Contudo, um fato chamou ainda mais atenção logo no primeiro episódio: durante o VT da Jéssica Mueller, o público notou o rosto da ex-bbb com um grande inchaço.
O assunto repercutiu tanto que diversos internautas questionaram sobre o que teria ocorrido. Alguns pensavam que seria resultado de harmonização facial, outros apenas se mostraram assustados com a imagem. "Gente, que está acontecendo com o rosto da Jessica??? Todo inchado. Será que é algum efeito rebote de alguma harmonização facial com esse sol quente?", escreveu uma internauta.
Outra participante que também chamou atenção dos telespectadores pelo inchaço no rosto foi a Íris Stefanelli, do BBB 7. "A Iris vermelha de tanto sol. Meu Deus, a insolação vai vir junto com queimadura de 3º grau", escreveu outra internauta.
A assessoria de Jessica Mueller esclareceu que o inchaço seria uma insolação, devida a alta exposição ao sol, e que ela estaria sendo bem cuidada. A dermatologista Ana Flávia Lemos explica o que ocorre nessa situação. ''Quando se tem uma exposição muito intensa, levando em consideração que o sol tem uma radiação ultravioleta, os raios solares causam lesão na pele. Quanto maior exposição, maiores os danos'', afirma.
A dermatologista pontua que existem vários graus de danos causados à pele antes de chegar ao inchaço. Ela também reforça que as peles claras possuem mais chances de serem prejudicadas. ''Quando a pele é mais clara, ela pode ter o eritema - conhecido pela vermelhidão, sendo uma queimadura inicial. Quando o tempo é maior de exposição, esse dano vai se aprofundando podendo formar o edema - o caso do inchaço''.
Segundo Ana Flávia, casos de longa exposição podem causar, inclusive, bolhas e queimaduras. A especialista pontua que é necessário também levar em consideração se a participante teve contato com outras coisas que podem ter provocado uma reação alérgica e levado ao edema.
De acordo com Lemos, esse inchaço mais rápido, geralmente, é fruto de uma alergia. ''Chamado de edema de Quincke, pode inchar pálpebra, os lábios e até fechar a glote, gerando falta de ar''.
PREVENÇÃO E TRATAMENTO
Perguntada sobre formas de prevenção, Ana Flávia ressalta o básico e indispensável protetor solar. ''Existem duas formas de proteção: a química, tratando do filtro solar - que absorve e reflete a radiação ultravioleta; e a proteção física, que chamamos de barreira, podendo ser um boné, um óculos''.
Como tratamento, a dermatologista frisa a hidratação da região que foi prejudicada. Além do uso de hidratantes, ela recomenda uma alta ingestão de líquido. ''Também temos cremes cicatrizantes que aceleram a recuperação da pele'', mas deve ser consultado com um especialista.
SOL NÃO É BRINCADEIRA
Sem os cuidados necessários, Ana Flávia Lemos expõe os riscos existentes a partir da alta exposição ao sol, podendo provocar até doenças mais graves. Conforme a explicação dada pela especialista, o efeito imediato é a pele ficar vermelha. No futuro, pode ter o aparecimento de manchas e envelhecimento precoce da cútis. Contudo, a longo prazo, pode resultar em um câncer de pele. Para finalizar e chamar atenção com os cuidados essenciais, a médica afirma que ''toda vez que a pele fica vermelha, aumenta-se muito a chance de dar um câncer de pele''.