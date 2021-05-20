No Limite: especialista explica inchaço no rosto da Jéssica e como evitá-lo

Equipe de Jéssica, do No Limite, afirma que a participante ficou com o rosto inchado após exposição ao sol Crédito: Reprodução/TV Globo

Há pouco mais de uma semana no ar, o programa No Limite vem instigando os telespectadores com a realidade vivida pelos participantes isolados numa praia deserta do Ceará, no Nordeste do país. Contudo, um fato chamou ainda mais atenção logo no primeiro episódio: durante o VT da Jéssica Mueller, o público notou o rosto da ex-bbb com um grande inchaço.

O assunto repercutiu tanto que diversos internautas questionaram sobre o que teria ocorrido. Alguns pensavam que seria resultado de harmonização facial, outros apenas se mostraram assustados com a imagem. "Gente, que está acontecendo com o rosto da Jessica??? Todo inchado. Será que é algum efeito rebote de alguma harmonização facial com esse sol quente?", escreveu uma internauta.

A Jéssica tá com insolação gravíssima, o rosto inchou muito ? #NoLimite pic.twitter.com/L24D5EgptO — L a r i s s a ? (@Butfernandes) May 12, 2021

Gente oq ta acontecendo com o rosto da Jessica??? Todo inchado

Será que é algum efeito rebote de alguma harmonização facial com esse sol quente #NoLimite Chumbo / iris / microbiano bbb18 pic.twitter.com/iByo7UEmXi — minellete? (@Laizaminelly10) May 12, 2021

Outra participante que também chamou atenção dos telespectadores pelo inchaço no rosto foi a Íris Stefanelli, do BBB 7. "A Iris vermelha de tanto sol. Meu Deus, a insolação vai vir junto com queimadura de 3º grau", escreveu outra internauta.

Íris Stefanelli também apresentou rosto inchaço e internautas chamam atenção para exposição solar Crédito: Reprodução/TV Globo

A assessoria de Jessica Mueller esclareceu que o inchaço seria uma insolação, devida a alta exposição ao sol, e que ela estaria sendo bem cuidada. A dermatologista Ana Flávia Lemos explica o que ocorre nessa situação. ''Quando se tem uma exposição muito intensa, levando em consideração que o sol tem uma radiação ultravioleta, os raios solares causam lesão na pele. Quanto maior exposição, maiores os danos'', afirma.

A dermatologista pontua que existem vários graus de danos causados à pele antes de chegar ao inchaço. Ela também reforça que as peles claras possuem mais chances de serem prejudicadas. ''Quando a pele é mais clara, ela pode ter o eritema - conhecido pela vermelhidão, sendo uma queimadura inicial. Quando o tempo é maior de exposição, esse dano vai se aprofundando podendo formar o edema - o caso do inchaço''.

Segundo Ana Flávia, casos de longa exposição podem causar, inclusive, bolhas e queimaduras. A especialista pontua que é necessário também levar em consideração se a participante teve contato com outras coisas que podem ter provocado uma reação alérgica e levado ao edema.

De acordo com Lemos, esse inchaço mais rápido, geralmente, é fruto de uma alergia. ''Chamado de edema de Quincke, pode inchar pálpebra, os lábios e até fechar a glote, gerando falta de ar''.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Perguntada sobre formas de prevenção, Ana Flávia ressalta o básico e indispensável protetor solar. ''Existem duas formas de proteção: a química, tratando do filtro solar - que absorve e reflete a radiação ultravioleta; e a proteção física, que chamamos de barreira, podendo ser um boné, um óculos''.

Como tratamento, a dermatologista frisa a hidratação da região que foi prejudicada. Além do uso de hidratantes, ela recomenda uma alta ingestão de líquido. ''Também temos cremes cicatrizantes que aceleram a recuperação da pele'', mas deve ser consultado com um especialista.

SOL NÃO É BRINCADEIRA