Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perrengue no reality

'No Limite': ex-BBBs usam carvão para limpar os dentes; veja os perigos

O material é extremamente abrasivo e remove a camada de esmalte dos dentes. Usar o cabelo como o fio dental também não é correto

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:57

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

19 mai 2021 às 13:57
Jéssica Mueller limpa o dente com carvão
A participante Jéssica Mueller usou carvão para limpar os dentes Crédito: Reprodução TV Globo
No segundo episódio de "No Limite", exibido na noite da última terça-feira (18), integrantes da tribo Calango usaram carvão e fio de cabelo para limpar os dentes. Sem acesso a banheiro, chuveiro, fio dental - alguns até sem a escova de dentes - para fazerem a higiene pessoal, os ex-BBBs estão se virando para sobreviverem no programa. 
Carol Peixinho e Jéssica Mueller usaram carvão para limpar os dentes. "A nossa situação higiênica está bem difícil, bem desafiadora. Não conseguir tomar banho, escovar os dentes. Então, pegamos carvão", desabafou Jéssica. 
Durante a convivência no acampamento, Carol sugeriu que os participantes usassem o cabelo como fio dental. "Tirei um pedaço da minha trança, um fiozinho de cabelo, e dei para a Angélica", comentou Gleici Damasceno. 

CONSEQUÊNCIAS

A dentista Catarina Riva conta que existem relatos do Egito Antigo sobre o uso de carvão para limpar os dentes, porque não existia creme dental ou outro produto adequado para essa limpeza. "Mas, hoje, estudos comprovam que o uso de carvão não é recomendado, é um material extremamente abrasivo e remove a camada de esmalte dos dentes".
A profissional explica que a consequência do uso do carvão é a remoção da camada de esmalte dos dentes, que leva a uma sensibilidade maior e, com o tempo, pode ocorrer o amarelamento deles pela diminuição da espessura da camada leitosa. "Além disso, pacientes com restauração estética (resina) podem sofrer a pigmentação dessa restauração com o uso do carvão". 
A dentista Karla Capeli, da Odontoclinic, conta que, com o desgaste do esmalte, a dentina fica exposta aos ácidos bucais e bactérias, o que aumenta a possibilidade do surgimento de cáries. "Ficar sem escovar os dentes gera o acúmulo de placas, cáries e problemas gengivais", diz

FIO DE CABELO

A situação dos participantes é complicada. Porque ficar sem escovar os dentes leva ao aumento da flora bacteriana, que pode causar inúmeros prejuízos à saúde bucal, como o surgimento de cáries, gengivites, exacerbação da doença periodontal, doenças fúngicas, mau hálito, saburra e até a infecção das amígdalas. 
Carol Peixinho no Limite
Carol Peixinho usa fio de cabelo para  limpar os dentes Crédito: Reprodução TV Globo
Para tentar driblar a situação, algumas mulheres usaram o fio de cabelo para limpar os dentes. Porém, ele não substitui o fio dental. "Usar o cabelo como o fio dental não é correto. Pode ficar algum pedaço de fio, porque o cabelo é muito fininho, e esse fragmento de cabelo pode causar uma reação de corpo estranho ou uma infecção secundária decorrente dessa passagem do cabelo entre os dentes", ressalta Catarina Riva.
Karla Capeli explica que fio dental tem a função de alcançar o espaço entre os dentes aonde nenhuma escova é capaz de chegar. "A higiene bucal só fica completa com a sua utilização. Escolher não usar o fio dental em uma ou outra sessão de higiene é escolher deixar sujas algumas partes dos dentes. Assim, o ideal é que ele seja utilizado após cada refeição. O fio de cabelo não tem a estrutura mínima necessária para realizar as manobras que um fio dental tradicional consegue realizar". 

Veja Também

10 alimentos bons para o cérebro e para a memória

Está ansioso? Cinco chás ideais para relaxar

Olheiras, bolsas e linhas finas: 15 produtos para região dos olhos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bem estar Saúde No Limite
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados