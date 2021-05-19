'No Limite': ex-BBBs usam carvão para limpar os dentes; veja os perigos

No segundo episódio de "No Limite", exibido na noite da última terça-feira (18), integrantes da tribo Calango usaram carvão e fio de cabelo para limpar os dentes. Sem acesso a banheiro, chuveiro, fio dental - alguns até sem a escova de dentes - para fazerem a higiene pessoal, os ex-BBBs estão se virando para sobreviverem no programa.
Carol Peixinho e Jéssica Mueller usaram carvão para limpar os dentes. "A nossa situação higiênica está bem difícil, bem desafiadora. Não conseguir tomar banho, escovar os dentes. Então, pegamos carvão", desabafou Jéssica.
Durante a convivência no acampamento, Carol sugeriu que os participantes usassem o cabelo como fio dental. "Tirei um pedaço da minha trança, um fiozinho de cabelo, e dei para a Angélica", comentou Gleici Damasceno.
CONSEQUÊNCIAS
A dentista Catarina Riva conta que existem relatos do Egito Antigo sobre o uso de carvão para limpar os dentes, porque não existia creme dental ou outro produto adequado para essa limpeza. "Mas, hoje, estudos comprovam que o uso de carvão não é recomendado, é um material extremamente abrasivo e remove a camada de esmalte dos dentes".
A profissional explica que a consequência do uso do carvão é a remoção da camada de esmalte dos dentes, que leva a uma sensibilidade maior e, com o tempo, pode ocorrer o amarelamento deles pela diminuição da espessura da camada leitosa. "Além disso, pacientes com restauração estética (resina) podem sofrer a pigmentação dessa restauração com o uso do carvão".
A dentista Karla Capeli, da Odontoclinic, conta que, com o desgaste do esmalte, a dentina fica exposta aos ácidos bucais e bactérias, o que aumenta a possibilidade do surgimento de cáries. "Ficar sem escovar os dentes gera o acúmulo de placas, cáries e problemas gengivais", diz
FIO DE CABELO
A situação dos participantes é complicada. Porque ficar sem escovar os dentes leva ao aumento da flora bacteriana, que pode causar inúmeros prejuízos à saúde bucal, como o surgimento de cáries, gengivites, exacerbação da doença periodontal, doenças fúngicas, mau hálito, saburra e até a infecção das amígdalas.
Para tentar driblar a situação, algumas mulheres usaram o fio de cabelo para limpar os dentes. Porém, ele não substitui o fio dental. "Usar o cabelo como o fio dental não é correto. Pode ficar algum pedaço de fio, porque o cabelo é muito fininho, e esse fragmento de cabelo pode causar uma reação de corpo estranho ou uma infecção secundária decorrente dessa passagem do cabelo entre os dentes", ressalta Catarina Riva.
Karla Capeli explica que fio dental tem a função de alcançar o espaço entre os dentes aonde nenhuma escova é capaz de chegar. "A higiene bucal só fica completa com a sua utilização. Escolher não usar o fio dental em uma ou outra sessão de higiene é escolher deixar sujas algumas partes dos dentes. Assim, o ideal é que ele seja utilizado após cada refeição. O fio de cabelo não tem a estrutura mínima necessária para realizar as manobras que um fio dental tradicional consegue realizar".