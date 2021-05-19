'No Limite': ex-BBBs usam carvão para limpar os dentes; veja os perigos

A participante Jéssica Mueller usou carvão para limpar os dentes Crédito: Reprodução TV Globo

No segundo episódio de "No Limite", exibido na noite da última terça-feira (18), integrantes da tribo Calango usaram carvão e fio de cabelo para limpar os dentes. Sem acesso a banheiro, chuveiro, fio dental - alguns até sem a escova de dentes - para fazerem a higiene pessoal, os ex-BBBs estão se virando para sobreviverem no programa.

Carol Peixinho e Jéssica Mueller usaram carvão para limpar os dentes. "A nossa situação higiênica está bem difícil, bem desafiadora. Não conseguir tomar banho, escovar os dentes. Então, pegamos carvão", desabafou Jéssica.

Durante a convivência no acampamento, Carol sugeriu que os participantes usassem o cabelo como fio dental. "Tirei um pedaço da minha trança, um fiozinho de cabelo, e dei para a Angélica", comentou Gleici Damasceno.

Na hora da higiene pessoal vale até pequenos improvisos para quem está #NoLimite! pic.twitter.com/c8mQ878kH7 — No Limite (@NoLimite) May 19, 2021

CONSEQUÊNCIAS

A dentista Catarina Riva conta que existem relatos do Egito Antigo sobre o uso de carvão para limpar os dentes, porque não existia creme dental ou outro produto adequado para essa limpeza. "Mas, hoje, estudos comprovam que o uso de carvão não é recomendado, é um material extremamente abrasivo e remove a camada de esmalte dos dentes".

A profissional explica que a consequência do uso do carvão é a remoção da camada de esmalte dos dentes, que leva a uma sensibilidade maior e, com o tempo, pode ocorrer o amarelamento deles pela diminuição da espessura da camada leitosa. "Além disso, pacientes com restauração estética (resina) podem sofrer a pigmentação dessa restauração com o uso do carvão".

A dentista Karla Capeli, da Odontoclinic, conta que, com o desgaste do esmalte, a dentina fica exposta aos ácidos bucais e bactérias, o que aumenta a possibilidade do surgimento de cáries. "Ficar sem escovar os dentes gera o acúmulo de placas, cáries e problemas gengivais", diz

FIO DE CABELO

A situação dos participantes é complicada. Porque ficar sem escovar os dentes leva ao aumento da flora bacteriana, que pode causar inúmeros prejuízos à saúde bucal, como o surgimento de cáries, gengivites, exacerbação da doença periodontal, doenças fúngicas, mau hálito, saburra e até a infecção das amígdalas.

Carol Peixinho usa fio de cabelo para limpar os dentes Crédito: Reprodução TV Globo

Para tentar driblar a situação, algumas mulheres usaram o fio de cabelo para limpar os dentes. Porém, ele não substitui o fio dental. "Usar o cabelo como o fio dental não é correto. Pode ficar algum pedaço de fio, porque o cabelo é muito fininho, e esse fragmento de cabelo pode causar uma reação de corpo estranho ou uma infecção secundária decorrente dessa passagem do cabelo entre os dentes", ressalta Catarina Riva.