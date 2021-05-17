Está ansioso? Cinco chás ideais para relaxar

O chá é uma bebida milenar, muito conhecido pelas suas características medicinais. E nesse momento de pandemia, onde o nervosismo e o estresse afeta boa parte das pessoas, ele pode ser um grande aliado na hora de relaxar o corpo e a mente.
A sommelier de chá Katryny Lourenço, do Atelier do Chá, explica que algumas infusões possuem o poder de relaxar. "Dos chás, podemos dizer que o branco apesar do seu teor de teína, proporciona esse efeito calmante. Infusões como melissa, camomila e outras plantas consideradas medicinais tem um efeito positivo neste quesito devido às substâncias encontradas com ação farmacológica".
Michel Bitencourt, CEO da Tea Shop no Brasil, conta que as infusões, que são mesclas derivadas de outras plantas, podem ter esse poder de relaxamento. "O motivo é um mix sensorial que envolve aroma, sabor e as propriedades de cada planta", diz.
Infusão é a bebida que resulta da imersão de alguns ingredientes em água quente. No mundo dos chás, são chamadas de infusões todas as bebidas que resultam deste processo e que não provêm da planta Camellia Sinensis. "O hábito de preparar e saborear um chá permite uma conexão com o presente. Por ser um ritual extremamente sensorial, ele nos reconecta com o agora, como se fosse um convite para sentar e se observar. Quando estamos no presente, livres de preocupações, a consequência é um estado de calma maior", diz Michel Bitencourt.
COMO COMEÇAR
No Brasil, por muitas gerações, os chás foram considerados apenas com seu uso medicinal para melhorar a digestão, o mal-estar e outros sintomas. "Hoje, percebemos uma geração que começa a fazer da hora do chá um ritual, não somente para um bem-estar físico, mas como um momento de prazer e relaxamento", diz Katryny Lourenço.
A sommelier de chá explica que ter um momento do dia dedicado para isso, com os acessórios corretos e as ervas que mais agradam ao paladar, vai contribuir muito para esse início do consumo. "Faça uma pesquisa antes, experimente e tente ser criativo misturando ervas e frutas nas infusões. Em muitos países, a hora do chá costuma ser ao final do dia, com amigos ou sozinho, um momento especial fora do ambiente habitual, dedicado a testar novos chás e misturas, ou consumir o preferido. Existe um universo a ser explorado, atreva-se a experimentar, e de preferência a não adoçar", conta. Os profissionais selecionaram chás e infusões para você se acalmar e relaxar.
Infusão Mediterrâneo
A camomila tem um efeito calmante, trata a ansiedade, reduz o estresse e auxilia numa boa noite de sono.
O chá branco proporciona uma mente mais alerta, para a leitura de um livro ao final do dia, por exemplo. Seu baixo teor de teína proporciona uma sensação de relaxamento.
O arbusto de origem sul-africana possui sabor doce e frutado com um toque mineral, sua textura melosa o torna perfeito para tomar sozinho ou para incluí-lo em outras infusões. É rico em minerais essenciais como cálcio, ferro, flúor, potássio e magnésio. Por não conter teína, tem função isotônica e relaxante. Ideal para grávidas, lactantes e até crianças.
É conhecida por ser um calmante natural. Nesta mescla, tem outros ingredientes como casca de laranja, folhas de amora preta, folhas de morango, casca de rosa-silvestre, pedacinhos de maçã, flores de laranjeira, de marianinha e de girassol. Com um suave sabor cítrico, esta mescla relaxante é perfeita para preparar você para um sono reparador.
Original mistura à base de alecrim - que possui propriedades relaxantes e digestivas - com elementos como maçã, melissa, lúcia-lima, cítricos e cascas de cítricos, azahar e aroma de laranja.