Está ansioso? Cinco chás ideais para relaxar

Alguns chás são perfeitos para relaxar e aliviar a ansiedade e o estresse Crédito: Isadora Heimig

O chá é uma bebida milenar, muito conhecido pelas suas características medicinais. E nesse momento de pandemia, onde o nervosismo e o estresse afeta boa parte das pessoas, ele pode ser um grande aliado na hora de relaxar o corpo e a mente.

A sommelier de chá Katryny Lourenço, do Atelier do Chá, explica que algumas infusões possuem o poder de relaxar. "Dos chás, podemos dizer que o branco apesar do seu teor de teína, proporciona esse efeito calmante. Infusões como melissa, camomila e outras plantas consideradas medicinais tem um efeito positivo neste quesito devido às substâncias encontradas com ação farmacológica".

Michel Bitencourt, CEO da Tea Shop no Brasil, conta que as infusões, que são mesclas derivadas de outras plantas, podem ter esse poder de relaxamento. "O motivo é um mix sensorial que envolve aroma, sabor e as propriedades de cada planta", diz.

Infusão é a bebida que resulta da imersão de alguns ingredientes em água quente. No mundo dos chás, são chamadas de infusões todas as bebidas que resultam deste processo e que não provêm da planta Camellia Sinensis. "O hábito de preparar e saborear um chá permite uma conexão com o presente. Por ser um ritual extremamente sensorial, ele nos reconecta com o agora, como se fosse um convite para sentar e se observar. Quando estamos no presente, livres de preocupações, a consequência é um estado de calma maior", diz Michel Bitencourt.

COMO COMEÇAR

No Brasil, por muitas gerações, os chás foram considerados apenas com seu uso medicinal para melhorar a digestão, o mal-estar e outros sintomas. "Hoje, percebemos uma geração que começa a fazer da hora do chá um ritual, não somente para um bem-estar físico, mas como um momento de prazer e relaxamento", diz Katryny Lourenço.

A sommelier de chá explica que ter um momento do dia dedicado para isso, com os acessórios corretos e as ervas que mais agradam ao paladar, vai contribuir muito para esse início do consumo. "Faça uma pesquisa antes, experimente e tente ser criativo misturando ervas e frutas nas infusões. Em muitos países, a hora do chá costuma ser ao final do dia, com amigos ou sozinho, um momento especial fora do ambiente habitual, dedicado a testar novos chás e misturas, ou consumir o preferido. Existe um universo a ser explorado, atreva-se a experimentar, e de preferência a não adoçar", conta. Os profissionais selecionaram chás e infusões para você se acalmar e relaxar.