Motociclistas contam que ganharam um novo estilo de vida com as motos

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Você compra uma moto. Mas não qualquer moto. Com ela, de brinde, vem um novo estilo de vida, um jeito novo de se vestir, de fazer novos amigos e de se divertir. Por isso, pode-se dizer que quem tem uma Harley-Davidson não anda só. É natural. Você começa a mudar o guarda-roupa e a frequentar outros locais, conquista novas amizades... Junto com a moto ganhei amigos. A galera que anda de HD é fantástica, somos uma família, diz o gerente de negócios Hugo Prudêncio, 37 anos, que pegou carona nessa onda há um ano. E ele garante: é um caminho sem volta.

Mais que uma grife em duas rodas, essa marca de motocicletas famosa no mundo inteiro proporciona um life style cheio de aventura. Mas sem o pé no acelerador. Não que uma HD não tenha um motor potente. Há modelos que atingem 200km/h na estrada. Mas para os harleyros, a velocidade máxima é o que menos importa. Não vendemos adrenalina. Somos contra isso porque existe risco. A proposta é outra, mais ligada à liberdade, a uma coisa mais leve e prazerosa, comenta Diego Lobato, proprietário da Vitória Harley-Davidson. Não abrimos mão da segurança, completa ele. Muito do mito em torno da HD vem do cinema norte-americano, de astros como James Dean, Elvis Presley e do exterminador Arnold Schwarzenegger. Só que desfrutar desse prazer motorizado é para poucos. Esse sonho de consumo está ao alcance de quem pode pagar um valor mínimo de R$ 42,9 mil, preço da moto mais barata à venda aqui na Capital.

Quando abriu as portas da loja, no final de 2015, Diego só ouviu uma coisa: Todo mundo falava que eu era louco. Estávamos no auge da crise. Veio essa percepção negativa a partir daí. Quase três anos depois, a história é outra. Saíram dali os primeiros 850 harleyros capixabas. Vendemos uma média de 35 motos por mês. Somos a quarta maior loja em volume de vendas do Brasil. Em participação em mercado, é a primeira do país desde a inauguração, orgulha-se o empresário.

Quando ele apostou na marca, sabia que ela vinha com um conceito diferente. Sempre focamos em transmitir a imagem de uma marca família e fazemos ações com o objetivo de nos aproximarmos do público em geral. E a estratégia tem dado certo: De 20 e 30% das motos vendidas são para clientes que nem têm habilitação em motos, o que não é comum, observa Diego.

Essa família não se resume aos harleyros do Estado. Quem compra uma HD passa automaticamente a ser membro do Harley Owners Group (Grupo de Proprietários de Harley), ou HOG. Trata-se do maior motoclube que existe no mundo, com mais de 1 milhão de pessoas  sendo 15 mil no Brasil.

Além de entrar para essa família, o novo harleyro passa a ser incluído de imediato numa programação intensa, marcada por cafés da manhã aos sábados, dois ou três passeios em grupo por mês por todo o Estado, shows de rock e por aí vai. Nossos eventos são muito focados na família mesmo, tem ações para as mulheres, para as crianças. O objetivo é estimular o relacionamento com a comunidade, afirma Diego Lobato.

Tatuagem e tema de aniversário do filho

Hugo e Andressa: uma moto para cada um e festa para o filho sobre o mesmo tema Crédito: Wanderson Lopes

De paixão antiga virou um sonho real. O desejo de ter um HD sempre existiu, mas para mim sempre foi um sonho distante. Como a loja fica no meu caminho para o trabalho, era inevitável passar em frente todos os dias. Em uma dessas passadas, observei um anúncio na vitrine de uma moto em promoção e pensei: É, acho que não é tão impossível assim. Entrei e fiz um test-ride. Àquele dia foi incrível, me senti com superpoderes, contou o gerente de negócios Hugo Prudêncio, 37 anos.

A primeira foi uma Forty Eigth. Dali para a segunda foi um pulo. E agora ele comanda uma Street Bob. Um ano pilotando por aí já deixou algumas marcas na vida do Hugo. Ou melhor, na pele dele. Tenho duas tatuagens em homenagem à Harley, revelou. Quando sai com sua HD, Hugo liga a chave antiestresse. É o momento da minha terapia, onde muitas vezes me vejo conversando com Deus e comigo mesmo.

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Essa mania contagiou todo mundo na casa dele, como a mulher, Andressa, 38 anos, e até o pequeno Pedro, de 5, que já se rendeu à sensação de liberdade dos rides, como os harleyros chamam os passeios. Minha esposa começou de carona. Depois acabou comprando uma Harley também pra me acompanhar nos passeios. A experiência se tornou tão presente na minha família que o aniversário do meu filho teve tema de HD, finalizou Hugo.

Moto virou cupido

Julio e a mulher, Suzana: "A moto salvou meu casamento" Crédito: Arquivo pessoal

Julio é mecânico de aviões. Faz manutenção de cinco, seis aeronaves por dia e adora a profissão. Mas é apaixonado mesmo por outra máquina: a motocicleta. E esse vínculo afetivo com a moto tem ainda uma explicação. Foi graças a uma Harley-Davidson que ele conseguiu salvar o casamento. Estávamos casados havia oito anos. Mas nos últimos anos a relação foi se desgastando. Eu até tinha uma moto, mas era desconfortável para ela. Então, quando eu saía, ia sempre sozinho. Em 2016, tivemos uma briga boba e nos divorciamos, contou Júlio César Constante, curitibano de 39 anos que mora no Estado desde 2008 e é casado com a psicóloga Suzana Pereira Fontes, 45 anos. Na época da separação, o casal vendeu a casa e cada qual tomou seu rumo. Julio já sabia como iria usar o dinheiro da parte dele. Sempre quis ter uma Harley. Pensei: vou usar esse dinheiro para isso, para tirar uma coisa boa disso tudo, dessa ruína. Fui com um amigo à loja e comprei minha moto.

Meses depois, empolgado com o novo hobby, resolveu convidar a ex para uma volta. A gente meio que começou a conversar e a sair para jantar. Agora eu estava com outra moto, e o conforto foi fundamental. Fizemos alguns passeios juntos e resolvemos reatar nosso casamento, disse Julio.

Faz mais de um ano que estão juntos novamente, e a moto com certeza foi o grande cupido nessa história. Andamos quase todo final de semana. Fazemos passeios com amigos e sozinhos também. A moto ajudou a criar esse elo. Então ela contribuiu significativamente para nosso retorno. E, assim como aconteceu com a mulher de Hugo, Suzana, que só andava na garupa, tomou gosto e passou a pilotar a própria moto.

"Ladies" que amam pilotar

O grupo "Ladies of Harley" já conta com 100 mulheres no Estado Crédito: Fernando Madeira

Quem pensa que esse life style sobre rodas só seduz os homens, está enganado. Tem uma mulher que adora pilotar. Para elas, o mundo do motociclismo só não é cor de rosa porque o figurino ali é outro: roupa preta de couro, bota, luvas e capacete... E lá vão elas pela estrada, cheias de charme e espírito de aventura.

Um universo que conquistou a professora de Educação Física Fernanda Vieira, 41 anos. Logo ela que passava longe das motos. Eu era uma mulher que detestava moto. Mas meu marido sempre foi apaixonado. Ele comprou uma Harley para ele e queria que eu fosse na garupa. Só que eu tinha medo, comenta Fernanda. Um dia ela se rendeu e foi passear com ele. Com toda aquela segurança e conforto, fiquei apaixonada também. E aí meu marido me desafiou: disse que se eu tirasse uma carteira de moto, ele me daria HD de presente. Fiz a autoescola, aprendi a pilotar e hoje tenho a minha moto. Descobri que o medo que tinha era de ficar atrás. Pilotar não me dá medo, comenta ela, que resolveu juntar amigas que também não gostam só de garupa.

Fernanda Vieira se apaixonou tanto pela moto que acabou se casando sobre ela Crédito: Arquivo Pessoal

Elas são as Ladies of Harley, grupo que já conta com 100 membros aqui no Estado. Vamos a restaurantes, pizzarias ou tomar um sorvete. Cada uma com sua moto, conta Fernanda, que se apaixonou tanto pela moto a ponto de casar sobre ela. Neste dia, Fernanda trocou a roupa de couro pelo vestido branco, o véu e a grinalda. Fiz meu casamento dentro da loja da Harley. Eu e meu marido chegamos de moto. Foi incrível, lembra ela, casada com o advogado George Viana, 41 anos.