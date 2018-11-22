Maiôs mega cavados e acinturados vão reinar no Verão 2019

O Verão 2019 promete ser o reinado dos maiôs. A aposta da vez são os cavados e acinturados, que chegam com uma proposta versátil, indo bem da praia aos looks de balada. Outro estilo também são as peças multifacetadas, que oferecem quase 20 amarrações diferentes.

A tendência é chamada de maiô deluxe, e associada a essa novidade está também o uso das técnicas do crochê e macramê. As celebridades já aderiram ao swinwear, e fazem diferentes combinações, que rendem cliques lindos em suas redes sociais.

A estilista Paula Deps, responsável pela grife Magia do Mar, esclarece que atualmente a moda praia está revisitando diversas tendências antigas, como a cintura alta, e consequentemente os maiôs cavados, além disso, ela explica que essa peça fez sucesso na década de 80 com a atriz Pamela Anderson, em S.O.S Malibu. "A peça se adapta de maneira diferente a cada corpo. Ela pode ser muito cavada na virilha, como também pode ter um decote na lateral do seio e este decote pode ser de vários tamanhos, por exemplo. Mas tudo depende do estilo de cada pessoa e o que ela está disposta a mostrar", complementa a estilista.

Ela relata que, muitas vezes, as cores e estampas das peças ajudam na hora de escolher um modelo que tenha a ver com seu estilo pessoal.

O maiô também pode ser incluído nos looks do dia-a-dia. "Hoje trabalhamos com tantos detalhes na peça que ela pode ser o destaque do look", indica a empresária Renata França, responsável pelas franquias da Track&Field no Shopping Vitória e na Praia do Canto.