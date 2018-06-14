Luzes cênicas: entenda a versatilidade desse tipo de iluminação

As luzes cênicas podem se adaptar em qualquer tipo de ambiente Crédito: Najla El Aouar

A coordenação de elementos na decoração é imprescindível para a harmonização entre móveis e objetos, porém, a iluminação também é parte importante. O posicionamento e a escolha dos tipos de luzes podem deixar o lugar mais aconchegante ou até mesmo destacar algum ponto da casa.

Na sala, as luzes cênicas são muito usadas para destacar algum objeto, peças ou revestimentos Crédito: Najla El Aouar

As luzes cênicas são projetadas para evidenciar objetos, obras de artes ou revestimentos do ambiente. "A utilização correta desse tipo de iluminação pode dar sensação de amplitude , aconchego (em locais que antes pareciam frios), evidenciar as cores reais das peças ou paredes e ainda criar cenas diferentes no mesmo local - atendendo a ocasiões diferentes, como um dia de festa ou descanso" complementa a arquiteta, Najla El Aouar, especialista em iluminação.

Esse tipo de iluminação se destaca por ser versátil Crédito: Najla El Aouar

Esse tipo de iluminação pode ser utilizada em todos os ambientes, e também inserida em móveis, aparadores, bancadas e outros pontos. "As luzes cênicas podem ser inseridas em móveis que projetam feches de luz, evidenciando as formas e materiais utilizados na execução, como por exemplo em aparadores ou bancadas de pedras translucidas que recebem iluminação embutida e emitem a luz - destacando o tipo de material utilizado e enobrecendo a peça" explica a arquiteta.









Além de harmonizar com a decoração, as luzes cênicas deixam qualquer ambiente mais aconchegante Crédito: Najla El Aouar

Para quem quer investir nas luzes cênicas em casa, Najla indica procurar orientação de um lighting design, o profissional da área. "O uso dessa iluminação parte de um estudo luminotécnico, levando em consideração o layout do ambiente, móveis utilizados, peças decorativas, marcenarias detalhadas e outros complementos para a aplicação correta e sem excessos, visando economia de energia, conforto térmico e eficiência" esclarece ela.

Em um mesmo projeto podem ser usadas diferentes tipos de luzes cênicas Crédito: Kassio Fontoura