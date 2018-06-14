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Decoração

Luzes cênicas: entenda a versatilidade desse tipo de iluminação

A luz indireta também é uma composição importante na decoração da casa. Confira os benefícios desse tipo de iluminação

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 16:08
As luzes cênicas podem se adaptar em qualquer tipo de ambiente Crédito: Najla El Aouar
A coordenação de elementos na decoração é imprescindível para a harmonização entre móveis e objetos, porém, a iluminação também é parte importante. O posicionamento e a escolha dos tipos de luzes podem deixar o lugar mais aconchegante ou até mesmo destacar algum ponto da casa.
Na sala, as luzes cênicas são muito usadas para destacar algum objeto, peças ou revestimentos Crédito: Najla El Aouar
As luzes cênicas são projetadas para evidenciar objetos, obras de artes ou revestimentos do ambiente. "A utilização correta desse tipo de iluminação pode dar sensação de amplitude , aconchego (em locais que antes pareciam frios), evidenciar as cores reais das peças ou paredes e ainda criar cenas diferentes no mesmo local - atendendo a ocasiões diferentes, como um dia de festa ou descanso" complementa a arquiteta, Najla El Aouar, especialista em iluminação.
Esse tipo de iluminação se destaca por ser versátil Crédito: Najla El Aouar
>Jardim vertical: saiba como fazer o seu pra deixar sua casa mais verde
Esse tipo de iluminação pode ser utilizada em todos os ambientes, e também inserida em móveis, aparadores, bancadas e outros pontos. "As luzes cênicas podem ser inseridas em móveis que projetam feches de luz, evidenciando as formas e materiais utilizados na execução, como por exemplo em aparadores ou bancadas de pedras translucidas que recebem iluminação embutida e emitem a luz - destacando o tipo de material utilizado e enobrecendo a peça" explica a arquiteta.
 
 
Além de harmonizar com a decoração, as luzes cênicas deixam qualquer ambiente mais aconchegante Crédito: Najla El Aouar
Para quem quer investir nas luzes cênicas em casa, Najla indica procurar orientação de um lighting design, o profissional da área. "O uso dessa iluminação parte de um estudo luminotécnico, levando em consideração o layout do ambiente, móveis utilizados, peças decorativas, marcenarias detalhadas e outros complementos para a aplicação correta e sem excessos, visando economia de energia, conforto térmico e eficiência" esclarece ela.
Em um mesmo projeto podem ser usadas diferentes tipos de luzes cênicas Crédito: Kassio Fontoura
Em um mesmo ambiente podem ser usados diferentes tipos de luzes cênicas. No projeto da sala de jantar e estar integradas, do arquiteto Kassio Fontoura, a iluminação foi adaptada para dar destaque aos revestimentos do jardim vertical, quadros e mesa. "Para valorizar os detalhes desse ambiente foram utilizados diferentes tipos de iluminação. No centro da sala, com finalidade de destacar a mesa de centro foram mesclados dois tipos de luzes, uma para dar amplitude e outra para focar no objeto" destaca Kassio.

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