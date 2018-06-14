Luzes cênicas: entenda a versatilidade desse tipo de iluminação

A coordenação de elementos na decoração é imprescindível para a harmonização entre móveis e objetos, porém, a iluminação também é parte importante. O posicionamento e a escolha dos tipos de luzes podem deixar o lugar mais aconchegante ou até mesmo destacar algum ponto da casa.
As luzes cênicas são projetadas para evidenciar objetos, obras de artes ou revestimentos do ambiente. "A utilização correta desse tipo de iluminação pode dar sensação de amplitude , aconchego (em locais que antes pareciam frios), evidenciar as cores reais das peças ou paredes e ainda criar cenas diferentes no mesmo local - atendendo a ocasiões diferentes, como um dia de festa ou descanso" complementa a arquiteta, Najla El Aouar, especialista em iluminação.
Esse tipo de iluminação pode ser utilizada em todos os ambientes, e também inserida em móveis, aparadores, bancadas e outros pontos. "As luzes cênicas podem ser inseridas em móveis que projetam feches de luz, evidenciando as formas e materiais utilizados na execução, como por exemplo em aparadores ou bancadas de pedras translucidas que recebem iluminação embutida e emitem a luz - destacando o tipo de material utilizado e enobrecendo a peça" explica a arquiteta.
Para quem quer investir nas luzes cênicas em casa, Najla indica procurar orientação de um lighting design, o profissional da área. "O uso dessa iluminação parte de um estudo luminotécnico, levando em consideração o layout do ambiente, móveis utilizados, peças decorativas, marcenarias detalhadas e outros complementos para a aplicação correta e sem excessos, visando economia de energia, conforto térmico e eficiência" esclarece ela.
Em um mesmo ambiente podem ser usados diferentes tipos de luzes cênicas. No projeto da sala de jantar e estar integradas, do arquiteto Kassio Fontoura, a iluminação foi adaptada para dar destaque aos revestimentos do jardim vertical, quadros e mesa. "Para valorizar os detalhes desse ambiente foram utilizados diferentes tipos de iluminação. No centro da sala, com finalidade de destacar a mesa de centro foram mesclados dois tipos de luzes, uma para dar amplitude e outra para focar no objeto" destaca Kassio.