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Comportamento

Luciana Almeida: o que a etiqueta diz de servir vinho com gelo

A colunista da Revista.Ag, explica que alguns vinhos são considerados mais preciosos e, por esses, é preciso ter maior respeito. Mas outros realmente podem ser degustados com mais liberdade, e o que importa de verdade é a sua personalidade e satisfação

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 10:45
Luciana Almeida: o que a etiqueta diz de servir vinho com gelo Crédito: Montagem Gazeta Online
 
PERGUNTA: LUNA 
"Eu gosto de beber vinho com algumas pedras de gelo. Dia desses, a minha amiga me disse que é deselegante, quase um “crime”. Qual a sua opinião sobre o assunto?"
Em minha opinião, satisfação e personalidade já seriam bons motivos para “absolvê-la” desse “crime”, mas o mundo do vinho, realmente, possui as suas regras e, para não exagerarmos nas doses de indelicadezas, sugiro um pouco de atenção e bom senso. Alguns vinhos são considerados mais preciosos e, por esses, devemos ter maior respeito. Mas outros realmente podem ser degustados com mais liberdade. Eu mesma aprendi, com uma amiga francesa, que em determinadas situações, algumas pedras de gelo salvam um vinho de qualidade duvidosa ou quando a temperatura não está adequada. Vez ou outra também faço a dobradinha gelo e vinho branco (ou rosé) quando quero diluir o teor alcoólico e acabo transformando o “meu” vinho em um drink refrescante e, está tudo bem...
> Psicólogo alerta: "O uso privativo do celular não é traição"
A pessoa responsável por servir o vinho deverá também estar comprometida com as regras da temperatura ideal.
Chamo, mais uma vez, a atenção para as informações sobre o vinho, suas origens e valores. No mais, satisfaça a sua preferência e aproveite os bons momentos da vida. Existem bebidas super badaladas, celebradas em todas as partes do mundo, onde a base é justamente vinho tinto, branco, rosé ou espumante e muito gelo servidas com várias frutas e especiarias. São as famosas Clericot e Sangria.
> Crônica: "Um inteiro", de Maria Sanz
Santé!
 
Até a próxima!

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