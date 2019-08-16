Luciana Almeida: o que a etiqueta diz de servir vinho com gelo

Em minha opinião, satisfação e personalidade já seriam bons motivos para “absolvê-la” desse “crime”, mas o mundo do vinho, realmente, possui as suas regras e, para não exagerarmos nas doses de indelicadezas, sugiro um pouco de atenção e bom senso. Alguns vinhos são considerados mais preciosos e, por esses, devemos ter maior respeito. Mas outros realmente podem ser degustados com mais liberdade. Eu mesma aprendi, com uma amiga francesa, que em determinadas situações, algumas pedras de gelo salvam um vinho de qualidade duvidosa ou quando a temperatura não está adequada. Vez ou outra também faço a dobradinha gelo e vinho branco (ou rosé) quando quero diluir o teor alcoólico e acabo transformando o “meu” vinho em um drink refrescante e, está tudo bem...