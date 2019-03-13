Livros e filmes que amamos - criados e dirigidos por mulheres

As narrativas literárias juntamente com os enredos transmitidos nos cinemas são algo que já fazem parte do cotidiano. Porém, de todos os livros e filmes que já viu/leu, quantos foram criados e protagonizados por mulheres?. Seguindo essa linha de pensamento, em homenagem ao Mês da Mulher, selecionamos 10 títulos que foram escritos, e dirigidos por mulheres - e que falam do universo e das lutas femininas em algum ponto.

LIVROS

As mulheres devem chorar... ou se unir contra a guerra Crédito: Divulgação

As mulheres devem chorar... Ou se unir contra a guerra - Virginia Woolf

O livro é uma coletânea inédita das obras de Virginia Woolf, nas quais ela desenvolve questões sobre uma estreita conexão entre patriarcado e militarismo. A coletânea também é acrescida de "Profissões para mulheres", texto escrito em 1931, focado no tema da dificuldade de acesso das mulheres às profissões liberais, e do ensaio "Pensamentos sobre paz durante um ataque aéreo", publicado em outubro de 1940, durante a Segunda Guerra e cinco meses antes da morte da autora.

Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres Crédito: Divulgação

Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres - Clarice Lispector

Na obra 'Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres', a autora desenvolve um ponto de vista feminino a respeito da vida, de forma que Lóri - a personagem principal da obra - inicia uma reflexão e viagem em busca de descobrir a si mesma, o prazer sem culpa e o amor verdadeiro.

Sejamos todos feministas Crédito: Divulgação

Sejamos todas feministas - Chimamanda Ngozi

“Sejamos todas feministas” é uma adaptação do discurso feito pela autora no TEDx Euston, que conta com mais de 1,5 milhão de visualizações e foi colocado em uma música da cantora Beyoncé. Chimamanda Ngozi conta na obra em como conheceu o termo “feminista”, e descobriu que era uma. E a partir daí, decidiu quebrar estereótipos e passou a se intitular “uma “feminista feliz e africana que não odeia homens, e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma, e não para os homens”.

Mulheres que correm com os lobos Crédito: Divulgação

Mulheres que correm com os lobos - Clarissa Pinkola Estés

Na obra Mulheres que correm com os lobos, a autora busca identificar o arquétipo da Mulher Selvagem, e a essência da alma feminina através da interpretação de 19 lendas e histórias antigas, como as de Barba-Azul, Patinho Feio, Sapatinhos Vermelhos e La Llorona. No livro, a retomada do passado longínquo é uma forma de atingir a verdadeira libertação.

Os homens explicam tudo para mim Crédito: Divulgação

“Os homens explicam tudo para mim” - Rebecca Solnit

Na Obra, a autora foca seu olhar para o debate do termo “mansplaining”, fenômeno machista de homens assumirem que, independentemente do assunto, eles possuem mais conhecimento sobre o tema do que as mulheres, insistindo na explicação, quando muitas vezes a mulher tem mais domínio do que o próprio homem. Além de discorrer sobre as diferentes faces de diferenças contra a mulher, que vão desde silenciamento à agressão física, violência e morte. No geral, o livro discute problemas que a sociedade patriarcal não reconhece, necessariamente, como machismo.

FILMES

Frida Crédito: Divulgação

Frida

Frida Kahlo (Salma Hayek) foi um dos principais nomes da história artística do México. Conceituada e aclamada como pintora, ela teve também um casamento aberto com Diego Rivera (Alfred Molina), seu companheiro também nas artes, e ainda um controverso caso com o político Leon Trostky (Geoffrey Rush) e com várias outras mulheres.

Dirigido por: Julie Taymor

As sufragistas Crédito: Divulgação

As sufragistas

A história é baseada em fatos reais, e retrata o início da luta do movimento feminista e os métodos incomuns de batalha. Mulheres que enfrentaram seus limites pela causa e desafiaram o Estado extremamente opressor.

Dirigido por: Sarah Gavron

A vida secreta das abelhas Crédito: Divulgação

A Vida secreta das abelhas

A história se passa nos anos 60, no Sul dos Estados Unidos, e conta a história da adolescente Lily Owens (Dakota Fanning) de 14 anos e a amiga Rosaleen (Jennifer Hudson) que fogem da dura criação para descobrir o que aconteceu com a mãe de Lily. No caminho, elas conhecem três irmãs criadoras de abelhas que as conduzem por uma jornada inesquecível.

Dirigido por: Gina Prince-Bythewood

Que horas ela volta? Crédito: Divulgação

Que Horas ela volta?

A pernambucana Val se mudou para Sao Paulo a fim de dar melhores condicoes de vida para sua filha Jessica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser baba de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patroes. Treze anos depois, quando o menino vai prestar vestibular, Jessica lhe telefona, pedindo ajuda para ir a Sao Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de bracos abertos, so que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como nao deveria, a situacao se complica.

Dirigido por: Anna Muylaert

Valente Crédito: Divulgação

Valente

A jovem princesa Merida foi criada pela mãe para ser a sucessora perfeita ao cargo de rainha, seguindo a etiqueta e os costumes do reino. Mas a garota dos cabelos rebeldes não tem a menor vocação para esta vida traçada, preferindo cavalgar pelas planícies selvagens da Escócia e praticar o seu esporte favorito, o tiro ao arco. Quando uma competição é organizada contra a sua vontade, para escolher seu futuro marido, Merida decide recorrer à ajuda de uma bruxa, a quem pede que sua mãe mude. Mas quando o feitiço surte efeito, a transformação da rainha não é exatamente o que Merida imaginava, e cabe à jovem ajudar a sua mãe e impedir que o reino entre em guerra com os povos vizinhos.