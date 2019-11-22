Lentes de contato que escurecem no sol chegam ao mercado brasileiro

Mulher coloca lente de contato: novidade é lente que escurece na luz Crédito: Unsplash

Já viu aqueles óculos de grau que clareiam e escurecem automaticamente de acordo com a exposição à luz? Pois a novidade agora é uma lente de contato que tem a mesma função. Ela acaba de chegar ao mercado brasileiro pela marca Acuvue, da Johnson & Johson. Funciona assim: a lente deixa o olho mais escurecido quando exposta ao sol.

A ideia é deixar o consumidor protegido contra os danos solares e com mais conforto.

Segundo a fabricante, as lentes funcionam apenas para correção de miopia e hipermetropia. E elas devem ser descartadas a cada 14 dias. A vantagem é que elas protegem ainda contra a luz visível ou a luz azul, que é aquela emitida pelos aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores, bloqueando em até 70% essa emissão.

Será que o investimento vale? A Revista.ag foi atrás de especialistas para saber.

Para o oftalmologista Bruno Valbon, a grande vantagem dessas lentes é para aqueles pacientes que possuem sensibilidade à luz. "As lentes de contato vão escurecer em ambientes claros com muita luz e isso vai dar conforto para esses pacientes. Não necessariamente ela vai bloquear a luz azul, que possui comprimento de onda diferente da luz ultravioleta. Essas lentes de contato ainda não possuem a tecnologia para filtro de luz azul", observa ele.

A luz azul, segundo ele, é mesmo prejudicial à vista. "Alguns estudos mostram que a exposição a essa luz em excesso durante a nossa vida pode aumentar o risco de desenvolver uma doença na retina, a doença macular relacionada à idade e até mesmo catarata".

A oftalmologista Liliana Nóbrega, representante no Estado da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, também faz esse alerta. "Hoje a gente está exposto continuamente às telas, desde à mais tenra idade. Já se sabe que essa radiação emitida pode prejudicar a retina e causar lesões na córnea".

Desvantagens

Valbon destaca ainda outras desvantagens dessa lente: "Essas lentes, por possuírem uma tecnologia diferenciada, são mais sensíveis à luz. Assim, possuem uma menor resistência e durabilidade menor. O impacto de absorção da luz reduz o tempo de uso", diz.

Além disso, de acordo com o médico, pacientes com olhos claros podem perceber alteração da cor do seu olho durante o seu uso.

Novas lentes de contato Acuvue que escurecem na luz Crédito: Divulgação/Johnson & Johnson

Liliana lembra que as lentes de contato que escurecem com a luz do sol não vieram para substituir os óculos de sol. "Essa lente vai proteger os olhos apenas na área que ela cobre. O restante da conjuntiva e as pálpebras continuam expostos. Por isso é um engano achar que não será mais necessário usar óculos de sol", comenta.

"Essas lentes têm grau, logo aqueles pacientes que não possuem grau não necessitarão destas lentes", complementa Bruno Valbon.

"Vejo que há espaço para os óculos de sol. Lembrando que o risco que se corre com uso de lentes de contato é bem maior do que com o uso simples de óculos de sol", pondera ele.

Liliana reforça que quem desejar usar lentes de contatos, quaisquer que sejam, precisa procurar um oftalmologista. "Ela deve passar por um exame oftalmológico completo. O médico vai indicar a lente mais adequada, de acordo com o material, a hidratação. Achar que é possível comprar lentes de contato na internet e usar indiscriminadamente é um grande erro. As lentes exigem muitos cuidados de higiene, de manutenção. Elas têm contraindicação do ponto de vista da saúde em geral e da saúde ocular. São várias variáveis que o médico avalia", afirma.

O outro lado

A respeito das avaliações dos oftalmologistas ouvidos na reportagem, a companhia reforça que as lentes de contato ACUVUE® OASYS com TransitionsTM foram criadas pela Johnson & Johnson Vision em parceria com a Transitions Optical, após mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. "É importante esclarecer que a tecnologia exclusiva é aplicada à matriz da lente e ativada pela exposição à radiação UV e luz azul. Esse processo é controlado pela temperatura corporal, o que o torna mais estável. Por essa razão, elas proporcionam conforto visual do início do dia ao anoitecer, ajudando o olho a se recuperar dos efeitos da luz até 5 segundos mais rápido", explica, em nota.

Em relação a durabilidade, diz a Johnson & Johnson Vision, todas as lentes de contato devem respeitar a orientação de descarte do fabricante, que, no caso de ACUVUE® Oasys com Transitions TM, é de 14 dias. "Durante este período, se adequadamente armazenadas e higienizadas, as lentes terão sua performance mantida, independente da tecnologia aplicada ao produto".