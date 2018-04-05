Invista no xadrez para criar um look fashionista

O xadrez veio para ser hit em 2018 Crédito: Pinterest

Nenhum deles. A saia dos escoceses e a camisa de flanela dos lenhadores são inspirações para a padronagem xadrez que voltou com tudo na década de 90, com o grunge.

Mas quem pensa que a padronagem é caricata ou só pra looks de inverno, pode tirar isso da cabeça. Hoje, a estampa compõe com maestria qualquer look em qualquer ocasião.

Devemos só saber o tamanho da estampa, as cores e a peça onde será aplicada para criarmos composições coesas. O xadrez mais descontraído, por exemplo, é aquele colorido (que mistura pelo menos 3 cores), com quadrados grandes. Esse tipo é o mais indicado para ser usado com looks mais descolados e em dias quentes.

Já o xadrez mais sóbrio tem linhas finas, cores escuras e até permite a mistura com outras estampas. Mesmo a estampa tendo um tamanho menor, ela sempre será notada. São perfeitos para usar com looks mais casuais ou ambientes de trabalho.

Como o xadrez sempre se reinventa, na próxima estação ele aparece em saias, conjuntinhos, blazers bem estruturados, além de calças.