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Ele voltou!

Invista no xadrez para criar um look fashionista

Confira as dicas da nossa colunista Fernanda Trindade e saiba como usar a tendência hit do ano

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 18:13
O xadrez veio para ser hit em 2018 Crédito: Pinterest
Nenhum deles. A saia dos escoceses e a camisa de flanela dos lenhadores são inspirações para a padronagem xadrez que voltou com tudo na década de 90, com o grunge.
Mas quem pensa que a padronagem é caricata ou só pra looks de inverno, pode tirar isso da cabeça. Hoje, a estampa compõe com maestria qualquer look em qualquer ocasião.
Devemos só saber o tamanho da estampa, as cores e a peça onde será aplicada para criarmos composições coesas. O xadrez mais descontraído, por exemplo, é aquele colorido (que mistura pelo menos 3 cores), com quadrados grandes. Esse tipo é o mais indicado para ser usado com looks mais descolados e em dias quentes.
Já o xadrez mais sóbrio tem linhas finas, cores escuras e até permite a mistura com outras estampas. Mesmo a estampa tendo um tamanho menor, ela sempre será notada. São perfeitos para usar com looks mais casuais ou ambientes de trabalho.
Como o xadrez sempre se reinventa, na próxima estação ele aparece em saias, conjuntinhos, blazers bem estruturados, além de calças.
Combine a estampa com cropped de gola alta, casacos de pele falsa, camisetas com frases e sobreposições com jeans e crie looks cheios de personalidade.

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