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Holandês não era vacinado

Holanda registra caso de febre amarela contraída no Brasil

Holandês não era vacinado, esteve no estado de São Paulo, apresentou sintomas e já se recuperou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 13:17

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 13:17

Mosquito Aedes aegypti Crédito: Arquivo
A Holanda confirmou um caso de febre amarela contraído no Brasil. O holandês de 46 anos voltou ao seu país dia 8 deste mês após uma viagem de 21 dias ao Brasil. Ele esteve em Mairiporã, uma das cidades de São Paulo com mortes pela doença. Segundo informações do Departamento de Virologia da Universidade Erasmus, em Roterdam, o homem já se recuperou. O departamento é o centro colaborador de pesquisa referência para arboviroses e febres virais hemorrágicas da Organização Mundial de Saúde na Holanda.
Em nota sobre o caso a médica Chantal Reusken, da equipe que atendeu o paciente, destacou que o caso ligado à região metropolitana de São Paulo evidencia a necessidade urgente de vacinação para febre amarela de viajantes para o Brasil, assim como a proteção contra picadas de mosquitos. O home, frisou, não era vacinado.
Ela afirmou ainda que a febre amarela deveria ser incluída no diagnóstico diferencial de pacientes com febre que cheguem de regiões afetadas pela febre amarela, o que agora inclui as áreas urbanas do Brasil.
O homem começou a apresentar sintomas ainda no Brasil, no dia 7. Ele teve febre de 40 graus, dores de cabeça e musculares, náusea, vômitos e diarreia. Foi internado no hospital da universidade e passou por exames de PCR (exame molecular) específicos para a febre amarela. O teste foi refeito duas vezes e confirmou a febre amarela. Agora, os cientistas holandeses começaram a sequenciar o genoma do vírus isolado do sangue do paciente.
De acordo com a médica, o homem teve rápida recuperação. Ela observou a preocupação de autoridades brasileiras de que a febre amarela volte a se urbanizar no Brasil devido à infestação por Aedes aegypti nas grandes cidades do país.

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