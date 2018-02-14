Exagerou na folia? Saiba como curar a ressaca

A veterinária Munique aposta em comidas leves para passar bem o carnaval Crédito: Ricardo Medeiros

Quarta-Feira de Cinzas, e muitos foliões estão como? Corpo dolorido, cabeça girando, estômago revirado... Um mal-estar generalizado que tem nome: é a velha conhecida ressaca. Com certeza, a única lembrança que ninguém quer guardar do carnaval.

Para quem não conseguiu fugir dela, o jeito é encarar e buscar formas de recuperar as energias para voltar à rotina normal, o que não é tão imediato.

Dependendo da quantidade de álcool ingerida nos últimos dias, os efeitos da ressaca podem se estender por pelo menos 48 horas, tempo para esse excesso de álcool ser metabolizado no organismo.

Quem faz esse metabolismo é o fígado, órgão que mais sofre com a bebida alcoólica. Se o consumo for excessivo, pode gerar até uma lesão hepática ou uma inflamação no pâncreas, explica a hepatologista Carla Bonadiman.

RECEITA

O resultado é dor de cabeça, cansaço, sonolência, náusea, vômito... Sintomas causados, principalmente, pela desidratação.

Para cada 200 ml de álcool ingerido, a pessoa tende a perder 800 ml de líquido do corpo. Isso porque o álcool inibe um hormônio antidiurético que atua no rim e reduzindo a produção de urina. Então, ela começa a produzir muito líquido e vai desidratando. Por isso dá tanta sede na ressaca. Essa desidratação causa dor de cabeça, explica o Gersom Lacerda Matedi, médico de família e comunidade.

E a má notícia: não há muito o que fazer. A verdade é que os estudos mostraram que não há nada muito eficaz para curar a ressaca, exceto esperar o efeito passar com o tempo, esclarece o médico.

Tomar remédio pode até ajudar, mas não resolve totalmente. A pessoa pode tomar um paracetamol, que vai reduzir a dor de cabeça, mas não vai aliviar outro sintoma, como a náusea. Além disso, não se deve exagerar nesse medicamento. O paracetamol também é metabolizado pelo fígado, que já está sobrecarregado pelo álcool em excesso, aponta.

Algumas recomendações, porém, continuam valendo. É preciso se hidratar bastante, comer algo mais leve e descansar. Deve-se evitar comida gordurosa para não irritar ainda mais o estômago e priorizar alimentos de fácil digestão, contendo algum carboidrato, como alguma fruta, batata, arroz, que vão dar energia ao corpo e ajudar o organismo a se recuperar, indica Matedi.

ALIADO

O gengibre costuma ser um aliado, ao minimizar o enjoo. Sucos de frutas como pera, melão e abacaxi também são amigos nessa hora pois ajudam a repor os sais minerais perdidos.

No mais, é aprender a lição. No próximo carnaval, beba mais água entre um drinque e outro, mas não exagere no álcool e alimente-se melhor para escapar da ressaca.

A médica veterinária Munique Pignaton, 27 anos, garante que vai fazer o dever de casa no carnaval deste ano: Há uns dois anos, bebi demais e sofri muito com ressaca. Fiquei dois dias ruim. Agora, intercalo a bebida com água ou água de coco e me alimento melhor.

DICAS CERTEIRAS

1 - Descanse

Dê um tempo no exercício. A sensação é que você foi atropelado por um trio elétrico? É hora de descansar. O repouso é uma das receitas mais eficazes para se recuperar da ressaca. Nada de ir para a academia achando que o corpo precisa funcionar na marra, até porque o exercício não vai render e pode até piorar seu estado. Espere dois dias para o organismo se recuperar

2 - Hidrate-se

Água, água, água. Já vai ser difícil engolir alguma coisa por causa do mal-estar. Mas tente, ao mesmo, beber bastante líquido para se hidratar. Boa parte dos sintomas da ressaca vem da desidratação

3 - Alimente-se

Comida leve. Se você conseguir comer algo, a opção deve ser por comida leve, já que o fígado e o estômago ainda estão trabalhando para se desintoxicar do álcool. Frutas, legumes, arroz, feijão podem ser aliados nessa hora

4 - Cuidado com os remédios

Evite o paracetamol. Um remedinho pode aliviar a dor de cabeça. Mas evite o paracetamol, que, assim como o álcool, é metabolizado no fígado, órgão já sobrecarregado. Prefira algum medicamento à base de ácido acetilsalicílico ou aspirina

5 - Gengibre e hortelã

Chá, sucos... A dupla costuma funcionar para aliviar um dos piores sintomas da ressaca: a náusea. E ainda ajudam a desintoxicar o sistema digestivo

6 - Suco de pera