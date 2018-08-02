Espontânea (mente): confira a crônica de Maria Sanz Martins

Seja como for, seja como és. Porque o resultado de todo gesto espontâneo carrega o brilho da coragem simples, aquela que persegue o que poderia ser, sem garantias. E encanta na medida em que manifesta o que ainda não existia (mas já passou da hora de ser). Como a arte legítima, um amor verdadeiro, ou um filho recém parido. A força da natureza que nos permeia quer nos levar adiante e nos fazer descobrir o que ela mesma deseja sem (exatamente) saber.
Mas, de quantas formas não bloqueamos nossa própria natureza? De quantas maneiras não adiamos o que podemos ser? De quantos modos não condenamos nossa intuição a viver no calabouço escuro da insegurança? Quantas desculpas não inventamos para nós mesmos?
Estamos sempre esperando pelo momento certo para começar alguma coisa: uma conversa, um negócio, um desenho, um projeto, musculação, aquarela, ioga diga você. Como se houvesse a hora certa, o jeito certo, as pessoas certas e os materiais perfeitos claro, tudo combinado e sincronizado com nossa agenda. Mas isso não existe, sabemos disso.
Simplesmente não haverá o momento ideal em que estaremos prontos, preparados e confiantes o bastante. Portanto, a decisão de começar (agora) do jeito que for, com os materiais disponíveis e com medo mesmo é a única alternativa.
É preciso dar o primeiro passo ainda que seja atrapalhado, desafinado, sem jeito. (Depois o segundo, e o terceiro, quarto, quinto, persistindo até que a estrada comece a fazer sentido). Acredite, o primeiro passo é o grande segredo e o cultivo da espontaneidade serve especialmente para isso. Pense comigo, no mundo ideal tudo será possível um dia. Ainda assim, tudo vai depender do primeiro tropeço passo, digo.
Assim sendo, melhor começar agora mesmo, porque o primeiro passo sempre vai encarar um senhor desafio: ser precedido/interceptado por um porteiro malvado, apesar de natural e necessário. Esse porteiro se chama "medo". Aquela voz convincente que vem de dentro e entoa os riscos e as ameaças do caminhos, com projeções em cores vivas sobre as perdas e danos possíveis.
Mas perceba, apesar de assustar e desencorajar, ele está apenas cumprindo seu papel de "agente para sobrevivência" ele é um chato mesmo. Ao invés de tentar banir esse sujeito o que é impossível, porque este software vem embutido no sistema precisamos aprender a fazer as pazes com ele...
Olhar nosso medo de frente é uma forma gentil de desmascarar o monstro. Porque quando acendemos a luz do lado de dentro e aceitamos conversar com nossas angústias e acolher nossas feridas, pouco a pouco, vamos entendendo que elas não são tão feias, nem tão grandes quanto pintamos que sejam. Ao contrário, são normais. Fazem parte da gente e tudo bem.
Concluindo que é aquela velha história: vai com medo mesmo!
No fim das contas o que interessa não é aquilo que você gostaria de fazer, mas aquilo que você pode fazer. Não é aquilo que você teria feito se... Mas o que você fez. Não é o perfeito, é o possível. Não é um desenho do caminho, é o primeiro passo propriamente dito.
Deixe-se ir (além).