Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na passarela

Elsa Hosk usará sutiã de R$ 3,7 milhões em desfile da Victoria's Secret

A joia em forma de sutiã, o Fantasy Bra, também já foi desfilado pelas brasileiras Gisele Bündchen, Adriana Lima e Lais Ribeiro

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 19:26
A modelo sueca terá o papel de destaque, desfilando o sutiã com mais de 2.100 cristais da Swarovski Crédito: Reprodução/ Instagram
No desfile da Victoria's Secret, a cada ano uma das angels é escolhida para ter a maior honra da noite: desfilar o Fantasy Bra, uma joia em forma de sutiã que custa centenas de milhares de dólares. Entre as brasileiras que já tiveram este cargo estão Gisele Bündchen, Adriana Lima e Lais Ribeiro
Neste ano, a sueca Elsa Hosk terá o papel de destaque, desfilando uma peça feita com mais de 2.100 cristais Swarovski. O sutiã demorou cerca de 930 horas para ser confeccionado, possui mais de 71 quilates e foi avaliado em 1 milhão de dólares, cerca de R$ 3,71 milhões.
"É definitivamente o Fantasy Bra mais bonito que já vi", explica a top de 29 anos para a revista People. "É muito cool, simples, moderno e brilhante - se eu o tivesse desenhado, seria exatamente assim."
E, pela primeira vez na história, um modelo inspirado na peça mais importante do desfile estará ao alcance do público. A versão acessível, também feita de cristais, custará 250 dólares (R$ 927) e será colocado à venda a partir do dia 29 deste mês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados