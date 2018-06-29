Dizer 'não' pode ser algo positivo

Dizer "não" também pode ser algo positivo Crédito: Unsplash





PERGUNTA: FLORA

Tenho uma grande dificuldade em dizer não. Por isso, constantemente, me sinto cansada, estressada e, por vezes triste. Quero agradar, ser gentil e demonstrar atenção. Fico sempre preocupada em não ser desatenta e deselegante, mas essas situações estão me prejudicando.

Por nossas necessidades básicas de sermos aceitos e amados, temos a tendência de tentar agradar ao maior número de pessoas possíveis. Pensamos que, ao dizer não, estaremos dificultando um contato ou entristecendo alguém. Por este motivo, saímos pela vida nos sobrecarregando e, muitas vezes, nos prejudicando.

Ser companheiro, gentil e solidário nada tem a ver com dizer sim a todo momento, para tudo.

Dizer não, muitas vezes, é reconhecer as nossas limitações é saber do que somos ou não capazes de fazer. É impossível viver uma vida comum fazendo tudo o que aparece em nossa frente, sem ficarmos cansados, estressados e sufocados. Este assunto me lembra as instruções que nos são dadas dentro dos aviões: em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente.

Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e depois auxilie os outros, caso necessário. Aprender a dizer não, é a atitude mais libertadora que podemos tomar. Nada supera a sensação de estarmos alinhados com nossas ideias.

Entenda que o não também depende do significado que você dá a ele, podendo, inclusive, ser uma palavra positiva em determinadas situações.

Essa atitude nada tem a ver com egoísmo. Devemos entender que, se esse não que dizemos é, na verdade, uma coisa que nos prejudicaria ou que você faria sem dar seu potencial máximo, então estamos fazendo um bem para nós ou para a pessoa que nos pediu.