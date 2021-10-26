Conheça os diversos tipos de farinha e os efeitos no organismo

O primeiro passo antes de fazer bolo ou pão normalmente é checar se o armário está abastecido com farinha de trigo. Sem o item, fica mais difícil prosseguir com aquela receita e conseguir que o alimento fique fofinho e macio, mas essa qualidade final pode esconder alguns perigos.
O uso excessivo da farinha de trigo não é recomendado e existem alternativas para a substituição do item nas receitas, segundo informou a nutricionista Roberta Larica, comentarista do quadro Boa Mesa CBN, em entrevista ao jornalista Mário Bonela, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória. Confira a entrevista na íntegra:
Boa Mesa CBN - Conheça os diversos tipos de farinha e seus efeitos ao organismo
Roberta Larica explicou que a farinha é obtida após um processamento e é aí que está o perigo. A nutricionista explicou a importância do ingrediente na elaboração de receitas, mas lembrou que um equilíbrio na dieta exige variação de alimentos, como o item.
"A farinha é responsável por dar liga e crocância aos biscoitos, por exemplo. Deixa o bolo fofinho e dá uma elasticidade aos pães. Esse glúten está presente principalmente na farinha de trigo, que é a mais usada, a mais comum"
De acordo com a nutricionista, o alto consumo da farinha branca refinada representa um problema para a saúde. Ela afirma que o alimento tem um processamento em fábrica, que faz com que o item perca características importantes e sofra prejuízo nas vitaminas. "Farinhas brancas, como amido de milho, polvilho e farinha de arroz, são basicamente carboidratos", disse.
Mas, se o processamento significa perda de nutrientes, por qual motivo é feito o refinamento em fábrica? Roberta Larica explica que, apesar dos prejuízos à saúde, o material final da indústria dá mais facilidade para o consumidor. É como cozinhar ou preparar algo na cozinha com um ingrediente mais eficaz.
"As alterações na fábrica são voltadas para o consumidor. Refinar torna o bolo e o pão, por exemplo, produtos melhores. Por isso, a farinha branca está na mesa dos brasileiros. Precisamos repensar o uso", ressaltou.
ALTERNATIVAS MAIS SAUDÁVEIS
Antes trocar a farinha branca refinada por outra no prato, Roberta Larica explica que é preciso avaliar a melhor opção, já que cada uma tem características específicas. Portanto, segundo ela, não é uma simples substituição que vai fazer a diferença na saúde.
A especialista alerta ainda para o preço, pois as farinhas de aveia e arroz, por exemplo, tidas como mais saudáveis, costumam ter preços mais elevados. Segundo a nutricionista, o que se paga vale a pena no quesito saúde.
"A variação no uso das farinhas traz benefícios para a saúde. São diferentes nutrientes colocados no corpo humano. A proposta é essa, o prato equilibrado tem uma variedade", comentou.
CONFIRA OS DIFERENTES TIPOS DE FARINHA E DICAS DE COMO USÁ-LOS:
PODEM SER USADAS, MAS NÃO SUBSTITUEM
Roberta Larica explica que a farinha de aveia é boa para quem tem colesterol alto ou glicose alta. Pode ser usada para fazer mingau, bolos e pães. "Pode ser comprada em flocos. Quanto mais fina, mais refinada é a aveia. A farinha mais fina é a que dá liga, mas não é a mais saudável. O farelo contém mais fibra que a farinha, mas não dá liga", afirma.
"Muita gente que busca tirar o glúten da alimentação troca o trigo pelo arroz. Mas é como trocar seis por meia dúzia", alerta Roberta Larica. Mas não se engane. A farinha de arroz não entrou na lista por um erro. Apesar de não indicar que a mudança total seja feita, a nutricionista sugere que haja variedade no prato. Assim, adicionando a farinha de arroz em alguns momentos, o organismo terá diferentes nutrientes.
A nutricionista diz que a farinha de amêndoas é muito procurada para aqueles que curtem uma dieta lowcarb — com redução de carboidrato. "A farinha de amêndoas é a amêndoa assada e triturada, basicamente isso", afirma. Portanto, o ingrediente é saudável. Mas lembrando que a farinha de amêndoa pode não dar tanta "liga" como a farinha branca refinada.
"O grão-de-bico, já conhecido, pode ser transformado em uma farinha super nutritiva. O alimento tem mais fibras, várias vitaminas do complexo B e substitui muito bem a farinha de trigo", diz a nutricionista. A dica é usar, de preferência, em receitas de alimentos salgados.
A dica número cinco reúne: farinha de linhaça, chia e coco. O que as três têm em comum? Todas podem ser usadas, mas substituem a função da farinha de trigo. "São boas para usar em iogurte e frutas. Mas não coloque nos bolos e pães sem saber usar. Pode perder o objetivo da receita. Geralmente são usadas em quantidades pequenas", cita.