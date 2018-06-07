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Beleza

Conheça as tendências de cortes masculinos para 2018

Especialistas indicam os cortes que prometem fazer a cabeça deles este ano

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 20:12
Cortes masculinos Crédito: Pinterest
Um corte de cabelo pode transformar o visual, realçar a beleza e até aumentar a autoestima. Os cabelos masculinos deixaram de ser regrados e passaram a exibir uma variedade de tamanhos, formas e estilos, tudo isso graças as variadas tendências. Para aqueles que querem mudar o visual, mas ainda não sabem em qual apostar, separamos alguns estilos que prometem fazer a sua cabeça em 2018. 
Segundo o cabeleireiro André Leite, em linhas gerais, os cortes raspados na lateral e com o topo maior, em degradê, estão em alta. Ele ressalta que esse estilo é versátil, pois vai bem com diferentes tipos de rostos, e o que deve-se analisar é a textura e caimento dos fios.
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Seguindo essa tendência, existem diferentes tipos de cortes. O cabeleireiro André Menezes, detalhou alguns deles:
Cortes masculinos Crédito: Pinterest
Textured Spiky
Esse estilo é arrepiado, com textura e volume - em cima e nas laterais. "Pode ser uma boa opção pra alongar a silhueta, para quem tem um rosto mais arredondado e quadrado" indicou 
Cortes masculinos Crédito: Pinterest
Caesar
Esse corte traz uma pegada curta com franja reta. "Geralmente mais curto, com as laterais bem baixas ou raspadas, pode ser com ou sem degradê"
Cortes masculinos Crédito: Pinterest
High Fade
O "fade", ou apenas "Degradê", é o queridinho do momento, e marca presença como a tendência do ano. "Esse corte tem efeito degradê mais longo nas laterais, chegando quase até o topo da cabeça"
Cortes masculinos Crédito: Pinterest
Pompadour
Esse penteado traz referências das décadas de 50 e 60. "Ele aparece bem forte novamente, porém em uma pegada mais atual, com as laterais raspadas - com ou sem degradê - é uma ótima opção para esse ano" 
 
Cortes masculinos Crédito: Pinterest
Mohawk com franja
Vindo do popular "moicano", esse corte se destaca pelas laterais raspadas, franja e volume na parte de trás da cabeça. "Esse é um corte versátil, pois você pode deixá-lo mais solto, fixar com um modelador e até prender transformando-o em um coque, se o comprimento for suficiente"
 
Cortes masculinos
Longos
Indo em contrapartida aos cortes raspados na lateral, os cabelos longos masculinos - que foram febre nos anos 90 - agora voltam à cena fashion. André Menezes explicou que esse estilo de corte permite diferentes arrumações, sendo um cabelo ao natural. "Pode ser mais bagunçado, com o comprimento até os ombros e dividido no meio" acrescentou.
O cabeleireiro Kady Kattylyng indica o uso de pomadas e ceras na arrumação dos cortes, trazendo referências dos jogadores de futebol.
 

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