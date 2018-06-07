Conheça as tendências de cortes masculinos para 2018

Cortes masculinos Crédito: Pinterest

Um corte de cabelo pode transformar o visual, realçar a beleza e até aumentar a autoestima. Os cabelos masculinos deixaram de ser regrados e passaram a exibir uma variedade de tamanhos, formas e estilos, tudo isso graças as variadas tendências. Para aqueles que querem mudar o visual, mas ainda não sabem em qual apostar, separamos alguns estilos que prometem fazer a sua cabeça em 2018.

Segundo o cabeleireiro André Leite, em linhas gerais, os cortes raspados na lateral e com o topo maior, em degradê, estão em alta. Ele ressalta que esse estilo é versátil, pois vai bem com diferentes tipos de rostos, e o que deve-se analisar é a textura e caimento dos fios.

Seguindo essa tendência, existem diferentes tipos de cortes. O cabeleireiro André Menezes, detalhou alguns deles:

Cortes masculinos Crédito: Pinterest

Textured Spiky

Esse estilo é arrepiado, com textura e volume - em cima e nas laterais. "Pode ser uma boa opção pra alongar a silhueta, para quem tem um rosto mais arredondado e quadrado" indicou

Cortes masculinos Crédito: Pinterest

Caesar

Esse corte traz uma pegada curta com franja reta. "Geralmente mais curto, com as laterais bem baixas ou raspadas, pode ser com ou sem degradê"

Cortes masculinos Crédito: Pinterest

High Fade

O "fade", ou apenas "Degradê", é o queridinho do momento, e marca presença como a tendência do ano. "Esse corte tem efeito degradê mais longo nas laterais, chegando quase até o topo da cabeça"

Cortes masculinos Crédito: Pinterest

Pompadour

Esse penteado traz referências das décadas de 50 e 60. "Ele aparece bem forte novamente, porém em uma pegada mais atual, com as laterais raspadas - com ou sem degradê - é uma ótima opção para esse ano"





Cortes masculinos Crédito: Pinterest

Mohawk com franja

Vindo do popular "moicano", esse corte se destaca pelas laterais raspadas, franja e volume na parte de trás da cabeça. "Esse é um corte versátil, pois você pode deixá-lo mais solto, fixar com um modelador e até prender transformando-o em um coque, se o comprimento for suficiente"





Longos

Indo em contrapartida aos cortes raspados na lateral, os cabelos longos masculinos - que foram febre nos anos 90 - agora voltam à cena fashion. André Menezes explicou que esse estilo de corte permite diferentes arrumações, sendo um cabelo ao natural. "Pode ser mais bagunçado, com o comprimento até os ombros e dividido no meio" acrescentou.

O cabeleireiro Kady Kattylyng indica o uso de pomadas e ceras na arrumação dos cortes, trazendo referências dos jogadores de futebol.