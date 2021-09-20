Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doença ocular

Catarata: entenda mais sobre a doença e veja dicas de prevenção

No início deste mês, a apresentadora Ana Maria Braga passou por cirurgia nos olhos por conta da doença, que está entre as cinco principais patologias oculares

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:50

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

20 set 2021 às 15:50
Ana Maria Braga aparece de tapa-olho após cirurgia:
Ana Maria Braga aparece de tapa-olho após cirurgia: "Pirata moderna" Crédito: @anamaria16 | Instagram
No dia 6 de setembro, a apresentadora Ana Maria Braga contou aos espectadores do "Mais Você" que está recuperada da cirurgia de catarata, feita no último dia 3. "São tipo uns 15 minutos, 20 minutos, é quase um milagre! Quando saí, estava enxergando tudo!", disse.
"A 'máquina' usada começa a dar problema e, de vez em quando, precisa dar um reparo nas peças. Agora, estou vendo de longe e de perto. É uma coisa maravilhosa", brincou Ana Maria.
Aproveitando o caso da apresentadora, a Revista.AG foi atrás de especialistas para explicar um pouco mais sobre a doença. E logo de início já descobrimos que a  catarata está entre as cinco principais doenças oculares. De acordo com oftalmologista da Unimed Vitória Caetano Bellote, o problema aparece quando acontece a opacificação do cristalino — uma lente natural que existe no nosso olho, que é responsável por dar foco quando olhamos para longe e para perto.
Segundo o médico, a catarata age no olho impedindo a penetração da luz e, a partir do momento que vai opacificando e perdendo a transparência, a pessoa perde a qualidade visual e o estado da doença piora. "O paciente refere isso, que enxerga embaçado, amarelado. É algo progressivo e devagar. É a principal interferência da catarata no olho. Em alguns casos, pode desencadear doenças piores como o glaucoma, mas é mais raro", completou o oftalmologista.

Veja Também

Glaucoma e catarata numa cirurgia só? Entenda como é feita

O principal sintoma é a visão embaçada, como se a pessoa estivesse olhando por um vidro opaco. "A opacificação, a opacidade nessa lente, é chamada de catarata. A principal causa é relacionada a idade, começa a aparecer após os 60 anos. Todos nós um dia teremos. Uns mais cedo, outros mais tarde", disse.
De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, o uso de antidepressivos pode antecipar a catarata. "Nem todo antidepressivo prejudica os olhos, só os inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRSs). Acontece porque o cristalino tem receptores de serotonina e o ISRS forma depósitos na lente do olho", explica.

É POSSÍVEL PREVENIR?

Queiroz Neto afirma que não é possível evitar a catarata, mas alguns cuidados mantêm o cristalino transparente por mais tempo.
As dicas do médico são: use óculos com filtro UV nas atividades externas; evite coçar os olhos; durma bem; inclua na sua dieta para melhorar a lágrima e proteger todos os tecidos do olho, folhas verde-escuro, gema de ovo, castanhas, semente de linhaça, frutas e raízes de cor laranja, frutas cítricas, leite e seus derivados.
Antes da cirurgia de catarata, é realizado o exame médico oftalmológico completo
Antes da cirurgia de catarata, é realizado o exame médico oftalmológico completo Crédito: Pixabay

QUANDO SABER A HORA DE OPERAR?

Quando a catarata interfere nas atividades normais do indivíduo, o cristalino embaçado pode ser substituído por lentes artificiais transparentes, que são colocadas por meio de cirurgia. Caetano afirma que o momento de operar é a partir de quando o paciente identifica a visão prejudicada.
"Enquanto ele não reclama muito, pode esperar até que comece a interferir no dia a dia. O tratamento é cirúrgico, não existe remédio. Já lançaram medicamentos para retardar o aparecimento e progressão da doença, mas não funcionaram", compartilhou.
Cirurgia de catarata no Hospital de Olhos de Vitória
Cirurgia de catarata no Hospital de Olhos de Vitória Crédito: Divulgação/ Hospital de Olhos de Vitória
Queiroz Neto afirma que para enxergar bem na maioria das atividade do dia a dia a melhor opção é a lente EDOF de foco estendido. Significa que proporciona boa visão a meia distância e longe. A visão de perto é menor e requer uso de óculos para ler textos menores. 
“Caso você passe a maior parte do tempo no computador e não gosta de usar óculos, o mais indicado é o implante da trifocal que divide a luz em três pontos focais - perto, meia distância e longe”, afirma

Veja Também

Andropausa é a menopausa do homem? Urologistas explicam como lidar

Linfoma de Hodgkin: entenda o câncer de Caio Ribeiro

Setembro Amarelo: ANS alerta para efeitos da pandemia na saúde mental

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga doenca Oftalmologista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados