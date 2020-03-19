Capixaba direto de Porto: os portugueses são preocupados e estão se adequando à nova realidade

As universidades estão todas fechadas. As escolas secundárias com aulas suspensas. Os estabelecimentos com funcionamento restrito ( ex: supermercado das 11 da manhã as 20 horas) . Temos supermercados aqui que funcionavam das 9 às 23 horas. Em relação ao trabalho, como sou gestor de um clube, as atividades desportivas foram suspensas (Quase 800 atletas, 8 modalidades, 42 equipes ) estão sem poder usar as instalações do clube. Aliás, todos os clubes que desenvolvem o desporto e paradesporto estão fechados . E todos os espaços públicos para práticas de desporto e lazer (e são muitos) estão isolados, sem acesso. Medidas feitas para que evitem aglomerar gente em um local (por mais limpo e a ao ar livre que possa ser) a preocupação tem a ver com o contato das pessoas.