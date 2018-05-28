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Camisa polo: aposte para compor um look clássico e atemporal

As polos traduzem o sentido da palavra tradição. Entenda como elas ganharam novas versões sem perder o seu estilo original

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 19:01
Camisas polo Crédito: Pinterest
Existem alguns clássicos predestinados ao pódio da moda. Não há como se falar em moda masculina, pois, sem mencionar a camisa de gola polo. Inventada pelo jogador de tênis René Lacoste há mais de 80 anos, o fundador da marca homônima, a polo é o exemplo maior de como uma peça de roupa pode (e deve, por que não?) sobreviver ao tempo e às tendências. Mais do que isso, ela fez melhor, e incorporou os modismos pontuais ao longo de sua trajetória sem perder sua essência esportiva e prática.
O algodão piquê, desenvolvido por Lacoste quando do lançamento da camisa polo, hoje já abre espaço para outros materiais do mesmo quilate - algodão pima peruano, sinônimo de produto premium, é um deles. As cores também ajudaram. Fora das quadras, a polo mostrou a que veio, carregando não apenas uma cartela de cores que refletia o espírito do seu tempo durante esses 85 anos, mas também um fino trabalho de estamparia, entre prints geométricos e demais motivos que seguem a cartilha a moda esportiva feita para as ruas. A bem da verdade, toda e qualquer label masculina que se preze aposta na peça para não perder a clientela fiel. Um culto infalível a um clássico com fôlego cada vez mais renovado. Amém!

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