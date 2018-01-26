Boicote ao canudinho e outras tendências para você seguir

Soraia Effori DAgazio e a filha Isadora, de 11 anos Crédito: Marcelo Prest

Desde que viu a imagem de uma tartaruga com um canudo preso na narina, a advogada Soraia Effori DAgazio, 45 anos, passou a dispensar esse utensílio, seguindo uma corrente que viralizou em vários países ao declarar guerra ao canudinho de plástico.

Mas esse não é o único movimento que cresce no mundo. Qualquer pessoa mais antenada já percebeu algumas mudanças de comportamento apontando por aí e que vão nortear as atuais e futuras gerações.

Tem gente parando para pensar, por exemplo, se realmente precisa de um carro para viver. Jornalista e músico, Vitor Lopes, 33 anos, já chegou a uma conclusão a esse respeito e encontrou um substituto para seu automóvel, que está já praticamente parado na garagem de casa.

De bike

Vitor Lopes, jornalista e músico: ele agora deixa o carro em casa Crédito: Carlos Alberto Silva

Há três semanas uso a bicicleta para ir ao trabalho. Não tenho mais estresse com trânsito, com a falta de estacionamento. Meu humor mudou. Quero é pedalar mais. Estou pensando até em vender meu carro, disse Vitor.

Ou seja, mais do que uma maneira de economizar em uma época de crise, trocar o carro pela bicicleta virou tendência até para quem busca mais qualidade de vida.

E quando o assunto é saúde, não dá para deixar de falar na meditação, prática que passou a ser recomendada por dez entre dez especialistas das mais variadas áreas.

Temos observado um interesse maior das pessoas pela meditação. Nosso público é de médicos, empresários, advogados, gente que chega buscando qualidade de vida, recursos para se fortalecer como ser humano. E ouço bastante dos praticantes que, além de se tornarem mais serenos e saudáveis, tiveram melhoras nas relações interpessoais, comentou o monge Gen Kelsang Drime, do Centro de Meditação Kadampa, no Rio de Janeiro, que tem uma filial em Vila Velha.

Empoderamento

Nunca se falou tanto a palavra empoderamento. A expressão não é nova, vem lá da década de 1970, mas ganhou força recentemente no universo feminino, extrapolando o debate acadêmico e respingando nas artes plásticas, na moda, no cinema, no esporte. Está no noticiário, nos tribunais.

Falar em empoderamento é falar em uma mulher consciente de quem ela e do que a limita, das opressões que ela sofre e de como combatê-las. Essa discussão é um caminho sem volta. Não é mimimi, nem exagero. Acho que o debate está só começando, com atrizes denunciando assédio, com ex-ginastas indo ao tribunal expor o abuso sexual que sofreram. As novas gerações estão trazendo isso como uma questão forte para elas, comentou Gabriela Santos Alves, professora do departamento de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pesquisadora de teoria feminista.

E as fake news? Você também já deve ter ouvido isso este ano, outro assunto dominou o meio jornalístico e impactou o meio político.

Até o papa Francisco resolveu se manifestar sobre a praga das fake news, que ele comparou à história de Adão e Eva. Nós precisamos desmascarar o que pode ser chamado de 'táticas de serpente' usadas por aqueles (produtores das fake news) que usam disfarces para atacar a qualquer hora e local", disse o pontífice.

Voltando ao canudinho, o problema é que ele não fica restrito aos copos de bebidas. Vai parar nos oceanos, vitimando centenas de espécies marinhas, como a pobre tartaruga. Antes de ver aquela cena da tartaruga, eu nunca havia pensado nisso. O canudo é algo prático, e a gente usa mecanicamente, sem pensar. Mas nosso lixo não é descartado como deveria. E ele vai parar no mar. Temos que pensar nas consequências do nosso consumo, comenta ela, que está passando a lição adiante, para a filha Isadora, de 11 anos.

Treinando a mente

Giovanna Mont'mor, estudante que pratica meditação há quase um ano Crédito: Bernardo Coutinho

A estudante Giovanna Montmor, 20 anos, descobriu cedo o poder da meditação, que ela pratica há quase um ano. Depois do ensino médio, que foi período de muita ansiedade, comecei a procurar a ioga e, em seguida, veio a meditação. Comecei aos poucos. Já me sinto menos ansiosa, mais tranquila, com uma clareza mental muito maior

Tendências para você acompanhar

Sem carro

Uma vida mais saudável, sem o estresse do trânsito diário, mais econômica e menos poluente. A bicicleta está virando meio de transporte preferido de algumas pessoas, que estão deixando o carro na garagem ou até vendendo-o. Bikes de aluguel nas cidades ajudam nessa escolha, sem falar nos aplicativos de transporte, outra opção moderna e barata de se locomover

Vegetarianos em alta

A alimentação baseada em plantas ganha pontos em 2018. O vegetarianismo virou tendência. Semanas atrás, a apresentadora Xuxa Meneghel e o namorado, Junno Andrade, anunciaram que deixaram de comer carne. Segundo a rede social Pinterest, o interesse por receitas veganas e vegetarianas cresceu 417% em 2017. A busca por cosméticos veganos também não para de crescer.

Clean e saudável

Separe seus nuts (aquela misturinha de passas, nozes, castanhas ), seu suco integral, abandone a fast food. A onda do momento é ser saudável. Quer uma prova? Motivadas pela crise ou pela alimentação saudável, as vendas de coolers, aquelas caixinhas térmicas para levar para a praia, cresceram 35% em dezembro de 2017 em relação ao mesmo período de 2016, na loja virtual Americanas.com. O casal de artistas Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert foram flagrados na Praia do Leblon, no início do ano, com a cooler deles. Não é cafona, está super em alta

Detox digital

Tirando os viciados em tecnologia  algo que já se configura doença, aliás  o mundo vive uma onda off-line. É gente querendo dar um tempo do celular, do tablet, do WhatsApp, das redes sociais. Mesmo que seja por algumas horinhas por dia apenas. A ideia é viver mais o momento, sem se preocupar com a telinha. Para ajudar, há aplicativos modernos, como o Focus Driving, que deleta temporariamente e cancela ligações quando a pessoa está dirigindo

Boicote ao canudinho

De inofensivo ele não tem nada. Desde que a cena de uma tartaruga com um canudo entalado em uma narina viralizou no mundo, os mais antenados resolveram abolir o canudinho. Muitos restaurantes de Nova Iorque, por exemplo, estão parando de oferecer o canudo de plástico para fazer as pessoas refletirem sobre o assunto, se vale a pena usar algo que vai parar no oceano e afeta centenas de espécies marinhas

Não caia na mentira

A expressão ficou conhecida durante a campanha eleitoral norte-americana, que elegeu Donald Trump. Em ano eleitoral no Brasil, redobre sua atenção para as notícias falsas. O mundo está se voltando contra as fake news. As redes sociais estão criando ferramentas para banir quem cria postagens falsas. Mas você pode se proteger das mentiras na internet. Vá além dos títulos, desconfie de algumas fontes de informação, cheque as datas e os fatos antes de compartilhar

Meditação

Dez entre dez especialistas das mais variadas área recomendam a meditação como forma de buscar mais saúde. E não só a saúde mental. A ciência já se rendeu a essa prática e afirma que quem medita regularmente se relaciona melhor com os outros, produz mais no trabalho, se livra de doenças e vive mais. Há cada vez mais cursos de meditação. Você pode aprender com tutoriais na internet

Girl Power