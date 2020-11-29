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Autoconhecimento

Body checking: saiba quais são as vantagens e desvantagens do hábito

O termo que em tradução significa 'verificação do corpo'  já existe há algum tempo, mas vem se popularizando com as redes sociais e movimentos de aceitação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 06:01

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 06:01

Mulher se observando no espelho
O hábito pode ser saudável, mas tem um limite. Crédito: Shutterstock
Projeto Todas Elas
Perguntar sobre sua aparência, ver suas fotos, não acreditar no que viu ou ouviu e ir dar uma conferida no espelho. Quem nunca reproduziu essa sequência que atire a primeira pedra. Apesar de o hábito de observar o próprio corpo ser essencial para conferir se está tudo bem, e se conhecer, fazer isso exageradamente pode virar um comportamento ligado à insatisfação com a própria imagem, o que pode desencadear várias complicações para a saúde física e mental.
Lara Passos é universitária, broadcaster e modelo e conta que tem o hábito de observar o próprio corpo desde pequena. Me olho praticamente o tempo todo, seja no espelho ou na câmera do celular, sempre estou me vendo de alguma forma, diz.
Eu acho isso muito importante, sempre gastei muitas horas da minha vida inclusive falando comigo mesma no espelho, porque eu considero importante desenvolver esse amor próprio. É se olhar não para reparar os pontos negativos, mas para exaltar os positivos. E quando você está sozinha, isso fica mais fácil, porque a partir do momento que você sai de casa e entra em contato com outras pessoas, por mais que você seja a pessoa mais confiante do mundo, pode ocorrer alguma situação que te deixe um pouco insegura, acrescenta.
A modelo se define como alguém que se cobra muito em relação ao corpo, inclusive por conta das exigências da profissão. Por conta disso, em determinado momento de sua trajetória, o hábito do body checking deixou de ser tão saudável. Houve uma época da minha vida que eu acabei desenvolvendo alguns transtornos alimentares e isso prejudicou a minha saúde. Ainda não posso dizer que estou totalmente recuperada, pois existem momentos que me olho no espelho e enxergo as coisas meio distorcidas em relação ao que as outras pessoas enxergam, mas são processos que melhoram com o tempo, hoje muita coisa já mudou, complementa.
A modelo Lara Passos
A modelo Lara Passos é super feliz com sua imagem atualmente, mas já viveu momentos difíceis relacionados ao corpo. Crédito: João Araújo / Andy Models

Qual é o limite entre o saudável e o excesso?

A psicóloga Cláudia Sales explica que olhar para o espelho com o objetivo de conferir se está tudo ok com a aparência, para nós seres humanos, tem valor social. Isso porque convivemos em sociedade e entendemos que não estar de acordo com o que é esperado pode causar distanciamento do outro. E é uma prática importante de autocuidado, ao me olhar no espelho entro em contato com a minha imagem, me cuido, me conheço mais e também posso perceber quando tem algo errado - em relação à saúde.
O limite está no excesso, na dependência de sempre estar se olhando, se ajeitando ou sentindo desconforto constante com o que está se vendo ali, salienta Cláudia.
"O comportamento de olhar no espelho não precisa ser desconfortável, pois é a sua imagem que está ali. Caso isso esteja acontecendo, é importante buscar ajuda psicológica"
Claúdia Sales - Psicóloga
Para evitar que um hábito comum se torne tóxico, é preciso estar atento aos sinais. Atente-se aos seus sentimentos. Você tem ficado ansiosa para ir até o espelho? Ao olhar para o espelho você imediatamente procura algo para ajeitar? Você olha para o espelho se comparando a alguém? Sente aperto, angústia, frio na barriga antes ou depois de olhar? Tem pensamentos fixos sobre esse comportamento?, questiona a psicóloga.
Essas perguntas basicamente são para ilustrar que o comportamento de olhar no espelho não precisa ser desconfortável, pois é a sua imagem que está ali. Caso isso esteja acontecendo, é importante buscar ajuda psicológica, complementa.

Como lidar com o espelho

Lidar bem com a própria imagem é um processo e cada pessoa tem a sua maneira de viver isso. Esse movimento começa de dentro pra fora. Então, investir no autoconhecimento vai trazer esse empoderamento de quem realmente somos para além do espelho, o que trará mais leveza e menos cobrança na hora de se olhar, destaca Cláudia.
Entenda que o que está sendo refletido ali é a sua imagem. Você irá conviver com você mesma por muito tempo. Então é interessante cultivar a autoaceitação, mesmo que você goste de mudar com frequência, finaliza.

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