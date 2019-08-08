Bazar em shopping de Vila Velha arrecada dinheiro para causa animal

Projeto "Pra mia" faz bazar em prol de arrecadar dinheiro para animais carentes Crédito: Divulgação

Meu querido diário... Minha dona, a Rachel, ama um bazar. E está sempre por aí garimpando alguma coisa interessante. Ela me contou que além do custo-benefício, tem ainda a questão da sustentabilidade, afinal você compra algo que já foi de alguém. Com isso, ajuda a natureza e evita o consumo desenfreado.

Agora, imagine realizar um bazar e ainda direcionar toda a sua renda a causa animal? Melhor ainda, né? É o que está fazendo o Projeto Pra Mia, lá no Shopping Praia da Costa. E o local está um luxo só! Além de oferecer peças em ótimo estado de conservação, toda a renda é revertida para os animais de rua em situação de vulnerabilidade, que estão sob a responsabilidade do projeto. Adorei isso!





Além de comprar, qualquer pessoa também pode fazer doações (de roupas, sapatos, bolsas, acessórios e objetos de decoração). Algumas figuras públicas, inclusive, já deixaram peças no local, como a Miss Brasil Débora Lyra, a Larissa Puppin (do Peguei o Bouquet), a Carol Celico (fundadora da Fundação Amor Horizontal), entre outras.

É bom lembrar que todas as roupas passam por uma triagem: são lavadas, costuradas, quando necessário, e etiquetadas. A fundadora do projeto, Huandra Siqueira Seibel, disse que até agora o dinheiro arrecadado já ajudou 28 animais, com cirurgias, castrações, consultas, medicamentos, entre outros. “Toda a prestação de conta é realizada no instagram (@pra.mia)”, ressalta Huandra.

O projeto começou em 2016, só com a Huandra, mas agora conta, também, com a ajuda da Josiani Zanotelli. A ideia, segundo elas, é transformá-lo em uma Associação, e toda a documentação já está sendo levantada. Vou pedir para minha mamis Rachel me levar lá para conhecer o bazar, afinal nunca fui em um (miauf!). E fazer ela comprar bastante coisas para ajudar os meus amiguinhos. E que tal você também passar lá, e dar uma força? Lambeijos.

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