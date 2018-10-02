Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Semana de moda

Balenciaga faz desfile impactante, tecnológico e imersivo em Paris

Em projeto feito pelo artista Jon Rafman, a grife apresentou sua coleção verão 2019 com uma passarela em instalação tubular e imagens de ondas projetadas na parede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 22:22

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 22:22

. Crédito: balenciaga.com
Na mais impactante apresentação de toda a temporada do verão 2019 até aqui, a Balenciaga fez de seu desfile uma experiência imersiva e tecnológica, com uma passarela-instalação tubular em cujas paredes eram projetadas imagens de ondas, lava, redemoinhos de linhas neon, planetas em formação e derretimento, um projeto feito sob encomenda pelo artista Jon Rafman.
A crítica - parte dela anestesiada e entediada por uma maratona de centenas de desfiles que já entra em sua quarta semana - amou. "Foi a mais esmagadora confluência de moda e tecnologia que já experimentei", escreveu Tim Blanks, o crítico do Business of Fashion. "As pessoas ficaram petrificadas em seus assentos por alguns bons segundos depois que o desfile terminou tentando processar o que haviam acabado de ver", relata a crítica chefe do VogueRunway.com. "Foi o tipo de experiência maluca pela qual você precisaria de tíquetes de museu com meses de antecedência", completa a resenhista do WWD Bridget Foley.
>Em sua estreia na Céline, Slimane apaga vestígios da era Phoebe Philo
Para além de uma experiência empolgante, a passarela da Balenciaga mostrou criações de um designer em ótima forma. Neste verão 2019, o georgiano Demna Gvasalia moderniza os códigos da casa celebrizada pelo trabalho de volumetria e construção das roupas com uma visão de "elegância e glamour no contexto de agora".
. Crédito: Reprodução/ Instagram @balenciaga
Na coleção isso se traduz em casacos com cintura marcada e ombros quadrados pontudos (uma silhueta fundamento do desfile), feitos com uma técnica de impressão 3D, vestidos justos drapeados, conjuntos coordenados de calças com jaquetas desenhadas como camisas, e muitas peças com golas estruturadas e geométricas.
. Crédito: Reprodução/ Instagram @balenciaga
Sarongues, jeans ajustados, jaquetas de couro grandonas, costumes modernos com uma pequena Torre Eiffel replicada em múltiplas vezes, camisas amplas com estampas de dados, baralhos e emojis, ou com uma série de palavras (will, love, you, always, yesterday) sobrepostas completam o combo do verão da grife.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados