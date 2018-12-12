As receitas defumadas são as novas queridinhas da culinária

Um dos sucessos do cardápio do Urbanos é a coxinha sem massa recheada de frango defumado. Após ser corado por 24 horas, o frango é defumado por mais seis Crédito: Fernando Madeira

Sabor, coloração que chama atenção e uma textura agradável ao paladar. Seja carne, seja fruta, seja embutido, seja peixe, o alimento defumado está em alta e tem se tornado presença constante nos cardápios das casas mais badaladas. A boa notícia é que o processo de defumação é simples e existem diversos produtos e equipamentos que atualmente são acessíveis e permitem que os defumados sejam feitos até mesmo em casa. O empresário no ramo de defumados Wagner Antônio Pinto sabe muito bem da diferença que a defumação faz nos alimentos. Não tenho dúvidas de que a comida defumada fica muito mais saborosa. O sabor acentua e a coloração fica muito mais atrativa. Eu, inclusive, sei que o alimento está bom só pela cor dele, afirma.

Apaixonada pelo sabor característico que o defumado dá ao alimento, a estudante Mirelly Reis Berger, 22 anos, dá preferência a restaurantes que tenham esse tipo de comida no cardápio. Há cinco anos perguntei ao meu pai porque a comida estava tão saborosa. Aí ele me explicou que a carne foi defumada, e desde então, quando saio para comer, dou preferência a lugares que tenham esse tipo de comida. Sou apaixonada por alimentos defumados. Além de mais saborosos, são mais saudáveis, comenta.

O nutricionista Bruno Reisen explica que além do sabor ser acentuado, os defumados têm concentração maior de proteína por pedaço. A defumação reduz o nível de água, fazendo com que se concentre mais proteína e lipídios por pedaço. Em relação ao sabor, há mudança por conta dos fenólicos, que deixam os alimentos mais saborosos, detalhou.

Nos métodos tradicionais, os alimentos defumados podem ser feitos de dois modos: a frio e a quente. No primeiro, por ser a frio, não tem exposição ao calor e à temperaturas inferiores a 32ªC. Por isso, esse processo demanda mais tempo, podendo chegar a semanas, e resulta em alimentos mais secos e salgados. Já a calor, o mais tradicional, o processo consiste em expor alimentos à fumaça proveniente da queima da madeira. A fumaça agrega um valor característico no alimento e aumenta o período de conservação, pois retira o excesso de umidade do produto.

Um outro método para defumação tem chamado a atenção. Se trata de uma defumação líquida, que ocorre também por meio do extrato de madeira queimada em questão de minutos. Basicamente, após o alimento sair do forno, essa fumaça líquida é borrifada, dando assim o gosto do defumado.

O chef Felipe Ferragut tem em sua casa o Nhoque de Abóbora Japonesa com Ragu e Linguiça Defumada, servido com tomate e cogumelo portobello Crédito: Fernando Madeira

Linguiça com nhoque

O chef Felipe Ferragut possui vários defumados na rotisseria que comanda, a Casa Roti, e confirma que esse tipo de alimento realmente está em alta. A nosso pedido ele criou o Nhoque de Abóbora Japonesa com Ragu e Linguiça Defumada, servido com tomate e cogumelo portobello. De acordo com ele, a intenção foi combinar o gosto do defumado com o doce da abóbora, tornando-se, assim, um prato bem equilibrado. Minha ideia foi criar um prato saboroso e harmônico. A acidez do tomate também ajuda a dar uma quebrada e equilibra o gosto dessa iguaria, explica Felipe.

O chef Omar Sierra trouxe para Vitória um prato típico do seu país, o Lomo Saltado Peruano Crédito: Ricardo Medeiros

Lomo peruano

O peruano Omar Sierra é chef de cozinha  e sócio-proprietário do restaurante El Libertador  e trouxe à Vitória um prato típico do seu país, o Lomo Saltado Peruano. O Lomo, que para nós é o filé mignon, é defumado no calor da maneira, da forma tradicional, e vem acompanhado de batata frita, arroz branco e ovo, disse ele, acrescentando que o sabor do defumado tem muita personalidade.

Omar acredita que o prato faz sucesso por aqui por conta da influência da cozinha sul-americana. Por conta dessa influência, o paladar em nosso continente é bem parecido e não seria diferente aqui no Brasil. Esse nosso prato faz mesmo muito sucesso, garantiu.

Praticamente uma novidade, a defumação a líquido foi a técnica usada no Hambúrguer Mavericks, adaptação do Chivito, bastante pedido nas culinárias argentina e uruguaia Crédito: Marcelo Prest

Defumado a líquido

O sabor de fumaça está mesmo invadindo os mais diferentes pratos, e não poderia abandonar duas das paixões dos brasileiros: a coxinha e o hambúrguer. No Mavericks Burger & Beer - Hambúrguer, por exemplo, o prato que leva o mesmo nome da hamburgueria é uma adaptação do Chivito, bastante pedido nas culinárias argentinas e uruguaias. Se trata de um hambúrguer com rosbife acompanhado por dois queijos, bacon, presunto e ovo.

Buscando praticidade e um sabor característico, a inovação aqui foi pela defumação a líquido. Um dos proprietários casa, Vitor Paiva Bastos, teve a ideia de criar o sanduíche durante um intercâmbio no Canadá. Trabalhei durante seis meses fora, e via que esse prato saia bastante. Resolvi, então, trazer ele para cá, mas, claro, com um toque nosso, explicou.

Um dos sucessos do cardápio do Urbanos é a coxinha sem massa recheada de frango defumado. Após ser corado por 24 horas, o frango é defumado por mais seis Crédito: Fernando Madeira

Coxinha crocante

Um dos hits do cardápio do Urbanos Burguer & Bar também tem defumado na receita: mais precisamente frango defumado. Trata-se da coxinha de frango defumado. Por ser praticamente um símbolo nacional brasileiro, a coxinha está presente por aqui, porém adaptada. Mas engana-se quem pensa que ela pode ser feita em poucas horas. Além de não ter massa, o frango, após ser corado por 24 horas, é defumado por mais seis horas e servido com molho de pimenta, detalhou Vinicius Salles Dias, chef e dono da casa.

A coxinha é paixão nacional, quase um símbolo do nosso país, e por isso fiz questão de tê-la em nosso cardápio, mas com o frango defumado, que faz muito sucesso. Além disso, é uma opção saudável porque não contém massa.