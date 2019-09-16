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Dicas da nanda

As plumas são tendência na moda; saiba como usar no seu look

Fernanda Trindade, colunista da Revista.Ag, é quem conta todos os detalhes dessa tendência que agora sai dos tapetes vermelhos e entra no dia a dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2019 às 16:58

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 16:58

As plumas são tendência na moda; saiba como usar com as dicas de Fernanda Trindade Crédito: Pinterest
Elas foram figurinha fácil na Semana de Alta-Costura de Paris. Sim, as plumas voltaram à cena fashion! E agora estão sendo usadas em looks fashionistas também no dia a dia, e não apenas em festas mas chiques.
As plumas são tendência na moda; saiba como usar com as dicas de Fernanda Trindade Crédito: Pinterest
> Invista no couro colorido e garanta um look chique e despojado
O adorno dá movimento à barras e acabamentos de bolsas e vestidos, cria composições de personalidade e se firma como um destaque no visual. Embora apareça muito, o detalhe não precisa ser a estrela do look, podendo dividir espaço com pérolas, paetês e estampas.
As plumas são tendência na moda; saiba como usar com as dicas de Fernanda Trindade Crédito: Pinterest
> Bota de animal print é tendência no inverno; veja dicas da consultora
Uma boa dica é usar com vestidos, casacos, saias ou até misturar a outras peças mais despojadas, como camisetas, jeans e tênis, o que deixa o visual super cool e atual!

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