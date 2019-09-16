As plumas são tendência na moda; saiba como usar no seu look

As plumas são tendência na moda; saiba como usar com as dicas de Fernanda Trindade Crédito: Pinterest

Elas foram figurinha fácil na Semana de Alta-Costura de Paris. Sim, as plumas voltaram à cena fashion! E agora estão sendo usadas em looks fashionistas também no dia a dia, e não apenas em festas mas chiques.

As plumas são tendência na moda; saiba como usar com as dicas de Fernanda Trindade Crédito: Pinterest

O adorno dá movimento à barras e acabamentos de bolsas e vestidos, cria composições de personalidade e se firma como um destaque no visual. Embora apareça muito, o detalhe não precisa ser a estrela do look, podendo dividir espaço com pérolas, paetês e estampas.

As plumas são tendência na moda; saiba como usar com as dicas de Fernanda Trindade Crédito: Pinterest