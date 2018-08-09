As flores também precisam de cuidados especiais no inverno

As flores precisam de cuidados especiais por conta das baixas temperaturas Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

Para compor e manter o jardim vivo e colorido, mesmo no inverno, é fundamental escolher as plantas ideais para essas épocas, apostando em espécies resistentes às mudanças de temperatura características das estações. Além disso, cuidados especiais com a terra podem garantir um outono florido e exuberante.

Boca-de-leão Crédito: Divulgação

Segundo Marcelo Muller, biólogo da Esalflores, as flores boca-de-leão e amor-perfeito são adequadas para os dias mais frios, mas não dispensam os cuidados indicados a todas as outras espécies. Independentemente do clima, é importante corrigir o solo duas vezes por ano, especialmente antes da chegada das baixas temperaturas, realizando adubação para que as plantas estejam fortalecidas, explica o profissional.

Begônia Crédito: Divulgação

A begônia, flor classificada como perene (ou seja, possui um ciclo de vida permanente), é outra espécie indicada por se adaptar muito bem às variações climáticas comuns das estações. Em casos de geada, frequentes na região Sul do Brasil, é importante evitar o contato direto das plantas com o gelo, se possível, mas a manutenção da adubação auxilia para que cheguem exuberantes à primavera, detalha o especialista.