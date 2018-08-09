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Para florir

As flores também precisam de cuidados especiais no inverno

Especialistas indicam as plantas mais resistentes, falam das variações climáticas e dos cuidados para mantê-las
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 19:39

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 19:39

As flores precisam de cuidados especiais por conta das baixas temperaturas Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Para compor e manter o jardim vivo e colorido, mesmo no inverno,  é fundamental escolher as plantas ideais para essas épocas, apostando em espécies resistentes às mudanças de temperatura características das estações. Além disso, cuidados especiais com a terra podem garantir um outono florido e exuberante.
Boca-de-leão Crédito: Divulgação
Segundo Marcelo Muller, biólogo da Esalflores, as flores boca-de-leão e amor-perfeito são adequadas para os dias mais frios, mas não dispensam os cuidados indicados a todas as outras espécies. Independentemente do clima, é importante corrigir o solo duas vezes por ano, especialmente antes da chegada das baixas temperaturas, realizando adubação para que as plantas estejam fortalecidas, explica o profissional.
Begônia Crédito: Divulgação
A begônia, flor classificada como perene (ou seja, possui um ciclo de vida permanente), é outra espécie indicada por se adaptar muito bem às variações climáticas comuns das estações. Em casos de geada, frequentes na região Sul do Brasil, é importante evitar o contato direto das plantas com o gelo, se possível, mas a manutenção da adubação auxilia para que cheguem exuberantes à primavera, detalha o especialista.
> Arranjos com flores naturais são sucesso na decoração da casa e de festas
Por haver mudanças constantes de clima durante o outono e inverno - com dias de sol e até aumento na temperatura - é essencial estar atento aos momentos de regar o jardim. Gustavo Bissoli - gerente da loja especializada em jardinagem Pólen Garden - explica que durante as estações frias as plantas consomem menos água, por isso não existe a necessidade de regá-las com tanta frequência. Ele ainda ressalta que outro cuidado importante é sempre procurar ambientes que peguem sol ou algum tipo de claridade durante a metade do dia. 

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