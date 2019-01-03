As 5 cervejas ideais para degustar no verão

Chegado o momento de brindar a estação mais quente do ano com a sua bebida favorita. Os fãs de vinhos garantem seu lugar nas areias dos balneários do Estado munidos de um bom espumante. E os entusiastas das cervejas artesanais também podem (e devem) celebrar à beira-mar com cervejas leves e refrescantes que são a cara dos dias solares da nova estação. Além das cervejas comerciais, existem cervejas artesanais com características específicas de frescor e leveza ao paladar, que combinam com o calor do nosso verão brasileiro. Esses estilos acompanham bem momentos refrescantes e, de quebra, harmonizam bem com comidas leves e veraneias, como frutos do mar, saladas e a nossa famosa moqueca capixaba.

Por isso, nessa minha primeira coluna, selecionei cinco rótulos de cervejarias nacionais e internacionais para deixar o seu verão 2019 ainda mais especial. Vai ser ótimo estar com vocês!

Overhop Summertime Ale 355 ml

Feita para agradar aos paladares no verão carioca, este rótulo da Overhop tem excelente drinkability e convida para o próximo gole. Tem amargor baixo, corpo super leve e aroma de frutas amarelas.

Cervejaria Overhop, RJ

Preço médio: R$ 25,20

Bigstep Matilde Saison 500ml

Translúcida, leve e super equilibrada, essa cerveja feita em Vila Velha encanta pela quantidade de notas florais e herbais no seu aroma. Fácil de beber, a Matilde traz o frescor do estilo belga saison e tem potencial para encantar fãs de vinhos brancos e espumantes secos.

Cervejaria Bigstep, ES

Preço médio: R$ 21

Erdinger Sommerweisse 330 ml

A tradicional cervejaria alemã apostou em uma versão mais refrescante das suas cervejas de trigo. Seguindo a Lei da Pureza alemã, essa weisse é composta de água, malte, lúpulo e leveduras, mas tem adição de lúpulos após o resfriamento da cerveja, o que traz notas cítricas e extremamente refrescantes.

Cervejaria Erdinger, Alemanha

Preço médio: R$ 16,99

Bierland Oceânica Witbier 500ml

Medalha de ouro na South Beer Cup de 2014, essa witbier conta com adição de casca de laranja, gengibre e semente de coentro. É uma cerveja leve, de coloração amarelo clara ligeiramente turva, com notas cítricas que sobressaem ao paladar, tornando-a super fácil de beber.

Cervejaria Bierland, SC

Preço médio: R$ 18,99





Kingbier Siciliana White IPA 600 ml

A Siciliana é uma cerveja de alto amargor, como pede o estilo IPA. Essa cerveja capixaba foi eleita a segunda melhor do seu estilo na Copa das Cervezas, em 2017. De cor mais clara que as IPAs tradicionais, ela traz frescor no corpo mais leve e nas notas de limão siciliano, presentes tanto no aroma quanto ao paladar.

Cervejaria Kingbier, ES

Preço médio: R$ 22