Aprenda o truque para descascar um abacaxi

Na estreia do quadro "Como faz?", a chef de cozinha funcional Laís Rosa mostra como retirar a casca e aproveitar melhor essa fruta. De quebra, veja como descascar o kiwi também

Paula Stange

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 16:00

 - Atualizado há 6 anos

A chef Laís Rosa mostra como faz para descascar um abacaxi na série "Como faz?" Crédito: Reprodução

A expressão "descascar um abacaxi" é usada quando alguém tem um problema chato para resolver. Mas aqui ela significa solução! Na estreia do quadro "Como faz?", a chef de cozinha funcional Laís Rosa vai ensinar o passo a passo para você aprender a retirar toda a casca e aproveitar melhor essa fruta. É superfácil. Qualquer um pode fazer!

Dentro do "Como faz?", profissionais das mais diversas áreas vão mostrar truques para você realizar tarefas do dia a dia. São vídeos curtos, com linguagem simples. Toda semana será um tema novo!

Neste primeiro vídeo, o escolhido foi o abacaxi, essa fruta cheia de sabor! De quebra, a chef Laís Rosa ainda mostra como faz para descascar um kiwi de um jeito prático e único que pouca gente conhece. Não perca!

