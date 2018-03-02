Aprenda a fazer um delicioso sanduíche Paulistinha

Refogue na manteiga a cebola, o alho, os pimentões, as azeitonas e os ovos. Acrescente o manjericão, a mortadela e a salsinha. Fora do fogo, o queijo. Corte uma tampa nos pães, retire os miolos, recheie e aperte bem. Enrole no papel alumínio e leve ao forno por 10 minutos. Se preferir sirva frio.