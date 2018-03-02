Aprenda a fazer um delicioso sanduíche Paulistinha

Ingredientes:
4 pães francês sem o miolo
4 fatias de mortadela
em tiras
4 fatias de muçarela
2 colheres de sopa de pimentões picados
(de duas cores)
2 colheres de sopa de
alho picado
2 colheres de sopa de cebola picada
2 colheres de sopa de azeitonas picadas (de 2 cores)
1 colher de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de manjericão picado
2 colheres de sopa de cebolinha picada
3 ovos cozidos e amassados
Modo de preparo:
Refogue na manteiga a cebola, o alho, os pimentões, as azeitonas e os ovos. Acrescente o manjericão, a mortadela e a salsinha. Fora do fogo, o queijo. Corte uma tampa nos pães, retire os miolos, recheie e aperte bem. Enrole no papel alumínio e leve ao forno por 10 minutos. Se preferir sirva frio.