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Gastronomia

Aprenda a fazer um delicioso sanduíche Paulistinha

A chef Cleide Morais dá a receita de um lanche superprático para aquela hora que a fome aperta

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:48
Sanduíche é fácil e rápido de fazer Crédito: Divulgação
 
Ingredientes:
4 pães francês sem o miolo
4 fatias de mortadela
em tiras
4 fatias de muçarela
2 colheres de sopa de pimentões picados
(de duas cores)
2 colheres de sopa de
alho picado
2 colheres de sopa de cebola picada
2 colheres de sopa de azeitonas picadas (de 2 cores)
1 colher de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de manjericão picado
2 colheres de sopa de cebolinha picada
3 ovos cozidos e amassados
Modo de preparo:
Refogue na manteiga a cebola, o alho, os pimentões, as azeitonas e os ovos. Acrescente o manjericão, a mortadela e a salsinha. Fora do fogo, o queijo. Corte uma tampa nos pães, retire os miolos, recheie e aperte bem. Enrole no papel alumínio e leve ao forno por 10 minutos. Se preferir sirva frio.

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